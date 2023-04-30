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苗栗惡煞到店家逼聘圍事被拒 拿高爾夫球桿砸店遭訴
苗栗縣鍾姓男子等人，在前年間前往苗栗縣一家酒店時，要求劉姓負責人需請他們擔任「圍事」，以防有人搗亂，但遭到劉拒絕，鍾等人因而不滿，持高爾夫球桿等物品前往砸店，造成店家損失約10多萬元，二審時，部分涉案人與店家達成和解、賠償，法官撤銷原判決，判鍾8月徒刑，其餘3名涉案人6月徒刑，得易科。
判決指出，鍾姓男子等人在前年4月22日凌晨零時許，前往苗栗縣一家酒店，向劉姓負責人要求，擔任該店的「圍事」，每月按時交保護費，若有人到酒店鬧事，他們就會協助擺平事端或教訓鬧事的人，不過劉當場拒絕，鍾男等人離開酒店後，在同日凌晨零時許，回到酒店一樓大廳，鍾的共犯陳姓、莊姓、陳姓男子等人，分持高爾夫球桿、鐵棍等物品，在酒店內砸毀酒瓶、玻璃等物品10多萬元。
劉姓業者與員工等人多在酒店後側，沒有受傷，事後劉向警方報案，警方調閱監視器後，循線查獲鍾男等4人到案說明，全案依聚眾鬥毆、毀損等罪，移送苗栗地檢署偵辦。
因鍾男等4人都認為一審量刑過重，上訴二審，二審審理期間，除了鍾男以外，其他三名涉案人都與店家達成和解，賠償6萬元，台中高分院認為，一審未審酌於此，因此撤銷改判，認定鍾是聚眾鬥毆首謀強暴罪，判刑8月，其餘3名涉案人判刑6月，得易科，全案可上訴。
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