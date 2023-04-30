與人互毆被搜出折疊刀 他辯帶來丟遭法官打臉

翁姓男子被控在台南市安平區府平路某超商前，因細故與他人發生口角互毆，警方獲報當場在翁身上發現1把折疊刀，翁辯稱攜帶刀準備丟棄，但法官認為如真要丟棄，自可丟棄於自家垃圾桶，待垃圾車載運走，何需要攜帶折疊刀出門，不採信翁的說法，依翁違反社會秩序維護法，裁罰5000元，案可抗告。

裁定書說，翁於今年3月31日凌晨1點多，在台南市安平區府平路與健康三街口統一超商前，因細故與他人發生口角，進而互毆，警方獲報前往處理，當場在翁身上發現1把折疊刀。 警方認為，翁沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，移請台南地院簡易法庭裁處。

潘於警詢時，坦承於超商前與人發生爭執。潘辯稱攜帶折疊刀具準備丟棄，但法官認為，潘如真的要丟棄，自可丟棄於自家垃圾桶，待垃圾車載運走，為何需要攜帶折疊刀出門，攜帶折疊刀並無正當理由。

法官認為，潘隨身攜帶折疊刀於超商前與人發生口角，恐有誤用刀具而危及他人生命安全，並對社會安寧產生危害之虞。