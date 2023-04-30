跟妻吵架 醉男開「點三八」手槍2發 射進鄰居家判重刑
苗栗縣張姓男子曾入獄服刑，去年初張酒後在住處社區大門前，與妻子吵架，張拿出0.38口徑的制式手槍，擊發2槍，射進劉姓鄰居家內，造成玻璃等物品破裂，張承認涉案，辯稱槍支是死去的胞兄交付，二審駁回上訴，判刑6年10月，其中6月得易科。
判決指出，張姓男子涉犯妨害自由、賭博、公共危險、槍砲等案件，遭法院判刑4年8月確定，2020年間才縮短刑期，假釋出監，不過張在去年1月2日凌晨，酒後在苗栗縣的社區住處大門前，與陳姓妻子吵架，張失控拿出0.38口徑的制式手槍，擊發2槍，射進劉姓鄰居家，造成玻璃、窗簾、照明燈毀損。
警方獲報後，前往查緝，查獲涉案手槍，確認是美國COLT廠生產的制式手槍，行號為MKIV SERIES '80，具有殺傷力。
苗栗地院認定，張男犯案時，仍在假釋期間，而且過去也曾因槍砲罪入監執行，此次再度犯行，顯然對刑罰反應力薄弱，犯罪情節不輕，沒有適用減刑的餘地，張涉槍砲罪部分，判刑6年4月，併科罰金5萬元，罰金部分得易服勞役，毀損部分，判刑6月，得易科罰金。
全案上訴二審後，台中高分院仍採相同認定，認為一審判刑無過輕或過重，量刑妥適，駁回張上訴，除了毀損部分確定外，其餘涉案部分，仍可上訴最高法院。
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