影／汐警打「噪」強力取締改裝噪音車 今年通報229輛
新北市汐止警分局與市府環保局監理人員昨晚共同稽查改裝車輛及違法改裝電動自行車，取締改裝車輛2件、通報改裝排氣管車輛21件，還查獲酒後駕車1件及一般違規2件。
汐止警分局為防範年輕人及改裝車族群聚集夜遊或從事飆車、競速等危險駕駛行為，昨晚會同新北市環保局、監理單位攔查違法改裝車輛，以防制噪音車、危險駕車妨害道路交通安全及擾亂社會安寧。
從事資源回收吳姓男子（40歲）昨晚酒後開小貨車從北市內湖區欲至汐止區新台五路訪友，汐止警方攔查發現身上有酒味，呼氣檢測其酒測值0.22毫克，依公共危險現行犯依法送辦。聯合稽查小組人員在兩小時內共攔查100多輛汽、機車，取締改裝車輛2件、通報改裝排氣管車輛21件、 酒後駕車1件及一般違規2件。
汐止警方統計，自今年1月至4月25日止，通報環保局噪音車輛229件，取締酒後駕車107件，取締改裝車輛共99件，依法規裁罰最高金額計算，取締改裝車輛處罰金額高達68萬元罰金。
汐止警分局交通組長呂宗霖強調，警方會持續全面加強稽查工作以展現執法決心與能力，同時利用各種機會加強宣導，提升民眾守法觀念，共同營造安全、順暢的行車空間。他說，警方也持續嚴厲取締酒後駕車、路口不停讓行人、未戴妥安全帽、超速、落實執行護老專案保護長者，取締無號誌路口各項交通違規，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰造成荷包失血。
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