快訊

女大學生校園「上空」驚動學校高層 表演訴求曝光

影／汐警打「噪」強力取締改裝噪音車 今年通報229輛

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止警分局與市府環保局監理人員昨晚共同稽查改裝車輛及違法改裝電動自行車，取締改裝車輛2件、通報改裝排氣管車輛21件，還查獲酒後駕車1件及一般違規2件。

汐止警分局為防範年輕人及改裝車族群聚集夜遊或從事飆車、競速等危險駕駛行為，昨晚會同新北市環保局、監理單位攔查違法改裝車輛，以防制噪音車、危險駕車妨害道路交通安全及擾亂社會安寧。

從事資源回收吳姓男子（40歲）昨晚酒後開小貨車從北市內湖區欲至汐止區新台五路訪友，汐止警方攔查發現身上有酒味，呼氣檢測其酒測值0.22毫克，依公共危險現行犯依法送辦。聯合稽查小組人員在兩小時內共攔查100多輛汽、機車，取締改裝車輛2件、通報改裝排氣管車輛21件、 酒後駕車1件及一般違規2件。

汐止警方統計，自今年1月至4月25日止，通報環保局噪音車輛229件，取締酒後駕車107件，取締改裝車輛共99件，依法規裁罰最高金額計算，取締改裝車輛處罰金額高達68萬元罰金。

汐止警分局交通組長呂宗霖強調，警方會持續全面加強稽查工作以展現執法決心與能力，同時利用各種機會加強宣導，提升民眾守法觀念，共同營造安全、順暢的行車空間。他說，警方也持續嚴厲取締酒後駕車、路口不停讓行人、未戴妥安全帽、超速、落實執行護老專案保護長者，取締無號誌路口各項交通違規，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰造成荷包失血。

新北市汐止警分局與市府環境保護局人員昨晚共同稽查改裝車輛及違法改裝電動自行車，取締改裝車輛2件、通報改裝排氣管車輛21件。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警分局與市府環境保護局人員昨晚共同稽查改裝車輛及違法改裝電動自行車，取締改裝車輛2件、通報改裝排氣管車輛21件。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警分局與市府環境保護局人員昨晚共同稽查改裝車輛及違法改裝電動自行車，取締改裝車輛2件、通報改裝排氣管車輛21件。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警分局與市府環境保護局人員昨晚共同稽查改裝車輛及違法改裝電動自行車，取締改裝車輛2件、通報改裝排氣管車輛21件。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警分局與市府環境保護局人員昨晚共同稽查改裝車輛及違法改裝電動自行車，取締改裝車輛2件、通報改裝排氣管車輛21件。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警分局與市府環境保護局人員昨晚共同稽查改裝車輛及違法改裝電動自行車，取締改裝車輛2件、通報改裝排氣管車輛21件。記者王長鼎／翻攝

汐止

延伸閱讀

新北／汐止百年老店紅龜店 乘載著當地人的記憶和情懷

新北淡水區冒出「垃圾山」散發惡臭 環保局：國產署下周清除完畢

北港國小學童春遊健走 訪汐止里長還問下屆選不選

汐止公聽會憂基捷分攤爭議誤汐東線 鐵道局指脫勾執行

相關新聞

影／汐警打「躁」強力取締改裝噪音車 今年通報229輛

新北市汐止警分局與市府環保局監理人員昨晚共同稽查改裝車輛及違法改裝電動自行車，取締改裝車輛2件、通報改裝排氣管車輛21件...

吵架亂傳女友裸照 莽男賠6萬換和解

桃園一名蕭姓男子與交往5年的周姓女友吵架，一氣之下，竟將2人交往期間拍的裸照傳到168人的LINE群組供朋友觀覽，更放話...

撞球館掛羊頭賣狗肉 台南警破獲百家樂賭場查扣262萬籌碼

台南市警五分局據報，台南北區金華路段有撞球館掛羊頭賣狗肉，實際經營百家樂職業賭場，昨天深夜以優勢警力從暗門入內後查獲賭場...

外役監逃犯股市賺錢躲2年4個月 摔斷手還假冒身分去開刀

男子殷世翰因詐欺被判刑5年8月入獄，他從花蓮自強外役監獲准返家探視卻脫逃，靠朋友金援、幫分析股市賺錢在外躲藏2年4個多月...

逾百公斤體重當武器 胖女討債不成壓死瘦弱女判9年半

桃園一名體重破百公斤的黃姓女子，去年9月因2千元債務糾紛與40多公斤游姓女子爆發肢體衝突，過程中仗著體型優勢，一屁股坐在...

高雄城中城46死火警 涉案女黃格格再延押2月

高雄城中城大火釀成46死43傷，婦人黃格格經一審依涉放火罪判無期徒刑，目前在押，案經上訴二審延押她2次，近2個月未審，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦