韓國情侶高雄自由行 女旅館遇害 法院因這理由交保她男友
韓國籍李姓女子與男友到自由行，投宿高雄市某商旅飯店，要回國1天，李女在房內受傷送醫不治。高雄檢方聲押她男友金姓男子，法院裁定金男10萬元交保，交保理由是關鍵證據已及時保全。
據了解，高雄地檢署檢察官在解剖複驗李女死因以後，從李女左後腦受創，法醫認為不像是跌倒造成的傷害，可能是遭鈍器或短距離撞牆所傷。
檢方認為關鍵證據是，案發前1天，4月23日晚間，李女和金姓男友回到商旅房間，到案發後將李女送醫，這段時間只有他們2人在房內，金男對李女如何受傷卻稱毫不知情，而且在案情尚待釐清時，金姓男子又已將行李拖運寄回韓國，令檢方認為金男涉傷害、殺人嫌疑重大，隨時有逃亡之虞才聲押他。
法官考量金姓男子是外籍人士，在台資源有限，命以限制住居在他朋友家，並限制出境出海8個月，每周一中午以前，須向高雄市新興警分局報到，應足以替代羈押，才裁定以10萬元交保。
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