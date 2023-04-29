吵架亂傳女友裸照 莽男賠6萬換和解

桃園一名蕭姓男子與交往5年的周姓女友吵架，一氣之下，竟將2人交往期間拍的裸照傳到168人的LINE群組供朋友觀覽，更放話「我還有很多方法讓你紅」等語，結果被一狀告上法院，被依散播猥褻物、恐嚇等罪判拘役50日，緩刑2年，另須賠償周女6萬元。

檢警調查，蕭男散布的裸照是用周女手機拍攝，雖經周女同意，也是周女將照片傳給他，但對方未同意提供第三人以外觀覽。他去年8月因為口角糾紛散布裸照，還放話「我還有很多方法讓你紅」、「你讓我痛、我讓你嗨」等語，導致對方心生畏懼報警。

案發後，蕭男坦承犯行，供稱氣昏頭才會犯錯，事後非常後悔。另外，他也設法向周女道歉，雙方經過協調，最後以6萬元達成和解。