吵架亂傳女友裸照 莽男賠6萬換和解
桃園一名蕭姓男子與交往5年的周姓女友吵架，一氣之下，竟將2人交往期間拍的裸照傳到168人的LINE群組供朋友觀覽，更放話「我還有很多方法讓你紅」等語，結果被一狀告上法院，被依散播猥褻物、恐嚇等罪判拘役50日，緩刑2年，另須賠償周女6萬元。
檢警調查，蕭男散布的裸照是用周女手機拍攝，雖經周女同意，也是周女將照片傳給他，但對方未同意提供第三人以外觀覽。他去年8月因為口角糾紛散布裸照，還放話「我還有很多方法讓你紅」、「你讓我痛、我讓你嗨」等語，導致對方心生畏懼報警。
案發後，蕭男坦承犯行，供稱氣昏頭才會犯錯，事後非常後悔。另外，他也設法向周女道歉，雙方經過協調，最後以6萬元達成和解。
桃園地院審酌蕭男僅因吵架就利用具高度傳播性的網際網路張貼周女裸照報復，使他人窺得周女隱私，不僅破壞社會善良風俗，更對周女心理、生活造成相當程度負面影響，但考量他犯後坦承犯行，雙方也達成和解，犯後態度尚可，經此事件應知所警惕，因此量處其刑並諭知緩刑。
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