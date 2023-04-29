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撞球館掛羊頭賣狗肉 台南警破獲百家樂賭場查扣262萬籌碼
台南市警五分局據報，台南北區金華路段有撞球館掛羊頭賣狗肉，實際經營百家樂職業賭場，昨天深夜以優勢警力從暗門入內後查獲賭場，當場查扣262萬多元籌碼、賭資2萬8多千元及撲克牌等物，將29歲洪姓負責人、3名荷官、櫃台人員及賭客共6人分別依涉賭博及社維法送辦。
警方調查，北區金華路有撞球館以合法掩護非法，實際經營百家樂職業賭場，經專案小組長期埋伏蒐證，掌握該賭場經營模式。
昨天深夜11時許見時機成熟，持台南地院核准的搜索票，集結偵查隊、立人派出所等優勢警力攻堅，從暗門後入內，這才發現裡頭別有洞天，當場查獲百家樂職業賭場，警方將29歲洪姓男負責人、3名女荷官、女櫃台人員及男賭客共6名帶回調查。
現場則查扣面額262萬多元籌碼、賭資2萬8千多元現金、撲克牌賭具及帳冊等相關證物，警方詢問後，將洪男等5人依涉賭博罪嫌送辦外，賭客則違反社會秩序維護法裁罰6000元。
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