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外役監逃犯股市賺錢躲2年4個月 摔斷手還假冒身分去開刀

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

男子殷世翰因詐欺被判刑5年8月入獄，他從花蓮自強外役監獲准返家探視卻脫逃，靠朋友金援、幫分析股市賺錢在外躲藏2年4個多月才落網，脫逃部分被判刑3月；另殷脫逃期間還騎腳踏車摔斷手，還假冒朋友身分騙過醫護人員，接受麻醉開刀手術，法院再依偽造文書罪判他5月，可上訴。

檢警調查，殷男因詐欺等案件共判5年8月確定，2018年4月11日入台中監獄執行，同年12月25日轉移至花蓮自強外役監，刑期至2023年12月9日止，後來中監依規定核准他2020年1月24日上午7點返家探親，殷卻脫逃在外遭通緝，時隔近2年4個月才於2022年6月2日在台北萬華旅店落網。

殷坦承脫逃期間藏匿北、中、南各地，還會幫美國的朋友分析股市賺錢。法院以他獲准返家探視，卻不珍惜法律寬典，無正當理由脫逃在外，嚴重影響獄政管理，依脫逃罪判他3月，得易科罰金。

由於殷脫逃期間，於2022年5月28日騎乘腳踏車跌倒，導致右手肘疼痛無法動，右手掌有因擦傷致上肢脫臼骨折，他擔心通緝身分曝光就冒用沈姓友人名義向醫院急診室謊稱沒帶證件，並謊報沈男姓名、身分證字號就診。

後來殷傷勢嚴重，該院評估需要開刀，殷就表示可以自行前往，隨後再次冒用沈男名義到中國附醫掛號，經醫師評估需開刀、麻醉等自費手術，殷也全偽簽沈名字，最後成功接受手術治療。

殷男對此全坦承，經檢察官和他於審判外達成認罪協商，法院再依2個偽造文書罪各判他3月、3月徒刑，2罪應執行5月，得易科罰金。

男子殷世翰從花蓮外役監脫逃在外藏匿2年4個多月才被逮。圖／報系資料照
男子殷世翰從花蓮外役監脫逃在外藏匿2年4個多月才被逮。圖／報系資料照

手術 通緝 偽造文書

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