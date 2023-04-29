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逾百公斤體重當武器 胖女討債不成壓死瘦弱女判9年半

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名體重破百公斤的黃姓女子，去年9月因2千元債務糾紛與40多公斤游姓女子爆發肢體衝突，過程中仗著體型優勢，一屁股坐在對方背上重壓，導致對方大小便失禁，最後嚴重內出血死亡，但她僅認傷害犯行，並稱一時情緒失控，希望輕判；桃園地院審酌黃女僅認部分犯行，犯後態度不佳，且未與游女家屬和解，最後依傷害致死罪判她9年6月徒刑。可上訴。

檢警調查，游女生前曾向黃女借錢，雖然金額不高，但由於生活不富裕，一直還不出錢，導致雙方爭論不休。去年9月14日晚間10時許，游女到黃女住處飲酒，過程中又談到債務問題，由於未達共識，雙方從口角演變成肢體衝突。

衝突過程中，黃女除了以徒手和曬衣架攻擊，見游女倒地，還一屁股坐到游女身上，導致游女頭部和四肢多處挫瘀傷，肋骨幾乎全被壓斷，最後引發低血容性休克死亡。

准備庭上，黃女坦承不諱，對於檢方起訴證據均不爭執，但她強調自己是酒後一時情緒失控，失手打死朋友，有情堪憫恕之處，希望法院能從輕量刑。另外，她也有意賠償游女家屬，只是雙方就賠償金額部份還談不攏。

法院調查，游女死因確實與黃女傷害犯行有關，但黃女僅承認部分犯行，難認犯後態度良好。另外，黃女犯行造成游女與家屬天人永隔，傷害甚深，但至今未能賠償家屬或和解，因此依其犯罪情節和飯後態度量刑。

黃姓女子討債不成，拿自身逾百公斤體重當武器，一屁股坐在40公斤的游姓女子身上重壓，導致對方內出血嚴重死亡。示意圖/Ingimage
黃姓女子討債不成，拿自身逾百公斤體重當武器，一屁股坐在40公斤的游姓女子身上重壓，導致對方內出血嚴重死亡。示意圖/Ingimage

桃園 債務 女生

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