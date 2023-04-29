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高雄城中城46死火警 涉案女黃格格再延押2月

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄城中城大火釀成46死43傷，婦人黃格格經一審依涉放火罪判無期徒刑，目前在押，案經上訴二審延押她2次，近2個月未審，因羈押期又將期滿，高雄高分院第三度裁定再延押黃格格2個月。記者張議晨／攝影
高雄城中城大火釀成46死43傷，婦人黃格格經一審依涉放火罪判無期徒刑，目前在押，案經上訴二審延押她2次，近2個月未審，因羈押期又將期滿，高雄高分院第三度裁定再延押黃格格2個月。記者張議晨／攝影

高雄城中城大火釀成46死43傷，婦人黃格格經一審依涉放火罪判無期徒刑，目前在押，案經上訴二審延押她2次，近2個月未審，因羈押期又將期滿，高雄高分院第三度裁定再延押黃格格2個月。

2021年10月14日凌晨，高市鹽埕區大樓城中城大樓發生火災，歷時10小時撲滅，造成46人死、43人受傷。檢警查出，案發當晚她與郭姓男友爭執，後來傳訊抱怨郭姓男友移情別戀。她在大樓1樓點沉香，離開城中城半小時後，火苗延燒，引燃大樓1樓的數十輛機車，釀成高雄市最嚴重的傷亡火災。

一審依放火罪判黃格格無期徒刑，檢方及黃格格上訴高雄高分院，去年12月21日，二審認為黃婦犯放火罪嫌疑重大，裁定延押2月，直到今年3月羈押期期滿前，再裁定延長羈押2月。近2月來黃格格案未再排審，但羈押期至5月3日又將屆滿。

高雄高分院以黃格格所涉最輕本刑為5年以上徒刑，且原審法院判處無期徒刑重刑在案，黃格格規避將來刑罰、妨礙審判程序的可能性增加，對國家刑罰權難實現的危險增大，裁定自5月4日起，繼續延押2月。

黃格格 火災 高雄城中城

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