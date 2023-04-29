前檢察官涉貪判刑10年 喊冤聲請再審遭駁回確定

因貪污遭判刑10年定讞的竹檢檢察官詹昭書聲請再審並主張被冤枉，請求傳喚證人與勘驗筆錄。最高法院認定，聲請再審理由非新事實與新證據，日前裁定駁回聲請再審抗告確定。

全案起於，詹昭書被控在新竹地檢署檢察官任內，接受何姓污泥廠長、張姓溫泉業者請託擺平民眾抗爭，謊稱可主導刑事案件結果，前後向業者詐取新台幣73萬餘元。一審新竹地方法院認為事證不足，判決詹昭書無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，改判詹昭書10年徒刑。案經最高法院二次發回，更一審、更二審均判詹昭書10年徒刑。

案經最高法院駁回上訴定讞，詹昭書108年間入監服刑。去年以有新證據為由向高院聲請再審遭駁回，詹昭書不服，向最高法院提起抗告。

詹昭書主張，張姓男子向何姓男子佯稱能運作司法來詐取財物，並把罪責推給他，因此被冤枉入罪，希望法官明察；另外，聲請傳喚時任污泥廠營運長的周姓男子，及勘驗張男的筆錄與詢問影音檔。

最高法院裁定指出，就詹昭書提出的新事實、新證據，並不具備新規性、確實性，依據經驗、論理法則及卷證資料，未能動搖原審判決事實，足認有貪污詐欺取財犯行，裁定駁回聲請再審抗告確定。