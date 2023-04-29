影／神鬼交鋒 台南警以470萬假鈔智取詐團車手送辦
邱姓女子日前加入某財富創造公司的股票投資群組表達欲投資，即有自稱理財經理私訊，要求她將欲投資470萬現款拍攝上傳確認，她察覺有異致電警方詢問，台南市警二分局告知為詐欺集團伎倆，經商請銀行拍攝百萬現鈔上傳，前晚在台南中西區超商面交時，當場逮捕21歲邱姓車手。
台南市警二分局調查，邱女日前因朋友介紹，以LINE加入某財富創造公司的股票投資群組，深受名師精準投資及高額獲利所吸引，即在群組表達欲參與投資時，自稱是理財經理私訊連絡，並相約要面交投資款項470萬元。
邱女交付款項前，曾在銀行看見轄區海安派出所員警攔阻詐騙案件，致電派出所詢問。所長陳柏文一聽聞立即告知為詐騙伎倆，並得知雙方相約面交訊息。在對方要求拍攝470萬現款上傳確認時，員警靈機一動商請銀行協助拍攝百萬現鈔照片，也讓車手連忙相約時間南下取款。
然而，詐團成員突然變換面交地點，從連鎖咖啡店到速食店又變更至超商，讓埋伏警力奔波移轉。而海安派出所所長陳柏文也佯裝遊客在超商外監控，一見邱姓車手出面，拿取以假鈔、茶葉偽裝成綑的百萬投資款袋子時，馬上衝入超商內表明身分控制逮捕，將一臉錯愕邱男帶回調查。
現場查扣投資公司印鑑、收據等證物，詢問後將他依涉詐欺、組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方則向法院聲請羈押，持續追查其幕後犯罪集團共犯。
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