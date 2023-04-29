投資合作蓋房子 工務經理巧言騙入股500萬 竟是一場空

新北市一間建設公司工務經理陳姓男子向陳男誆稱，可一起投資合作蓋集合住宅新建工程，保證獲利可期，巧言騙陳男拿500萬元入股，陳男眼見集合住宅新建工程即將完工，想知可獲利多少卻連繫不上陳姓經理，直接連繫建設公司才知原始股東根本沒有他的名字，怒告陳姓經理。新北地院日前判決陳姓經理應賠償500萬元，可上訴。

判決指出，陳姓經理仗著是建築公司負責人妻舅，於2019年10月初向陳男謊稱，該公司目前在新北市有一處集合住宅新建工程，且個人已投資並持有權利比例9.091%，若陳男願出資500萬元，可取得陳姓經理所有的半數股權，即這處集合住宅新建工程4.545%股份，還說，保證獲利可期，陳男信以為真在20198年10月4日開立面額500萬元支票當面交付，並從陳姓經理手中拿到一份投資契約書。

事隔一年，陳男見該新工程即將完工，心喜終於可以拿回優厚報酬，多次連繫陳姓經理卻避不見面，直接找上建築公司，才知該新建工程投資的原始股東人數高達七人，但裡面完全沒有他的名字，該公司還說，陳姓經理是擔任工地現場工務經理一職，工作內容為負責工程施工進度追蹤、材料進場管理、工人管理等行政管理方面業務，與公司經營投資方面完全無涉，始知上當受騙，怒告陳姓經理。