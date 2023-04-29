「繼父是色狼」少女從國小到高中天天活在恐懼中

新北市何姓男子11年前與育有年僅7歲女兒的單親媽媽結婚，數年後見念國小6年級繼女發育日漸成熟，竟起色心，以每兩周一次頻率，多次猥褻及性侵得逞，讓繼女（下稱A女）每天都生活在痛苦之中。今年3月經學校輔導老師察覺報警依法送辦，何男目前羈押在台北看守所，新北地檢署日前依成年人故意對兒童或少年制性交罪嫌起訴，並應依違反兒少法加重其刑。

起訴指出，現年17歲的A女，在2012年於7歲就讀國小一年級時，母親改嫁何姓男子，當A女國小六年級時，繼父何男發現A女雖尚年幼，但體態已發育良好，竟起色心，直到念高中二年級，以每兩周一次頻率，多次在住處或藉口載A女外出看電影或逛街等理由，開車至汽車旅館猥褻及性侵得逞，讓A女每天都生活在痛苦之中。

直到今年3月初，A女學校輔導老師察覺有異關懷詢問，A女才透露近6年來，天天都活在痛苦中，因為繼父是家中重要經濟支柱，又不敢開口跟媽媽說，只能一再含淚隱忍。