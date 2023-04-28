台中酒店逃漏稅延燒 金錢豹老總袁昶平遭法院收押禁見

金錢豹。圖／報系資料照

台中知名酒商國泰洋酒涉嫌勾結中部地區47間酒店逃漏稅近8億元，台中地檢署多波搜索後，3月初已起訴國泰洋酒負責人劉榮祺、6間酒店業者；全案向上偵辦，檢調今再傳金錢豹老總袁昶平及相關員工等8人到案，晚間複訊後依違反商業會計法、稅捐稽徵法將袁向法院聲請羈押，台中地院深夜迅速裁定袁昶平收押禁見。

【中央社／台中28日電】

台灣台中地方檢察署偵辦國泰洋酒股份有限公司與酒店業者逃漏稅捐案件，今天以被告身分傳喚金錢豹創辦人袁昶平等8人，訊後認為袁昶平涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

中檢表示，檢察官日前偵辦國泰洋酒公司及酒店掛鉤，隱匿營業額涉嫌逃漏稅案，經續行偵查後，認袁姓男子涉違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌，向台灣台中地方法院聲請搜索票獲准，27日搜索酒店、業者、會計住處及其他有事實證明藏匿證物等13處。

中檢說，昨天、今天傳訊業者、會計出納人員及其他員工共8人到案釐清，袁姓男子經檢察官訊後，認涉嫌違反稅捐稽徵法詐術逃漏稅捐罪及商業會計法明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，有羈押原因及必要，向法院聲押禁見。

此外，洪姓、蕭姓及林姓被告等會計及員工分別諭知新台幣10萬元、8萬元及8萬元具保，其餘被告請回。