台中酒店逃漏稅延燒 金錢豹老總袁昶平遭檢方聲押禁見

台中知名酒商國泰洋酒涉嫌勾結中部地區47間酒店逃漏稅近8億元，台中地檢署多波搜索後，3月初已起訴國泰洋酒負責人劉榮祺、6間酒店業者；全案向上偵辦，檢調今再傳金錢豹老總袁昶平及相關員工等8人到案，晚間複訊後依違反商業會計法、稅捐稽徵法將袁向法院聲請羈押禁見。

檢方指出，袁經檢察官訊後，認其涉嫌違反稅捐稽徵法第41條詐術逃漏稅捐罪及商業會計法第71條第1、5款明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

檢方認為，袁有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見，其餘洪姓、蕭姓、林姓等會計及員工分別諭知10萬元、8萬元及8萬元具保，其餘被告請回。

檢方說，檢察官之前偵辦國泰洋酒及酒店掛勾涉嫌隱匿營業額逃漏稅，經續行偵查認為袁昶平涉違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌。

檢方向法院聲請搜索票後，27日、28日兵分13路搜索業者、會計住處等，另包括金錢豹創辦的新一代時報，昨天也遭搜索，檢調連2天傳訊包括袁及員工一共8人到案。

國泰洋酒今發聲明說，前負責人深表悔悟，案經起訴法院審理中，國泰洋酒尊重配合司法調查，起訴書雖認定國泰洋酒涉有不法但並非逃漏娛樂稅之課稅主體，針對報導、司法調查認定國泰洋酒與酒店勾結與事實諸多不符，使公司商譽受損，本案靜待司法審判，請勿再臆測案情。

中檢今年1月連續針對國泰洋酒、金錢豹、金麗都系列等酒店發動兩波大規模搜索，查獲國泰洋酒2016年6月間起，以虛設行號公司提供空白發票、刷卡機，給台中地區金錢豹、金麗都等多達47家酒店，共同隱匿各酒店營業場所銷售額，統計高達22億7521萬1320元。

檢方3月第一波偵結，依違反商業會計法第71條第1項填製不實會計憑證、稅捐稽徵法第41條第2項之加重詐術逃漏稅捐等罪嫌，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺、金麗都等6間酒店共25人。

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