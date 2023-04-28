涉詐助理費及資策會案遭傳喚 高虹安結束六小時庭訊不發一語

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安在立委期間涉嫌詐領助理費案，今再度傳喚高虹安到案說明，今天是繼去年12月底發動搜索、約談後，第二度傳喚高虹安到案說明。稍早高虹安剛剛結束長達六小時的庭訊，離去時未受訪不發一語。

台北地檢署去年底首度搜索當時高虹安國會辦公室，並展開大規模約談後，高被依違反貪污治罪條例等罪嫌以60萬元交保，檢調也持續傳喚高的前男友李忠庭及其他助理到案。

今天北檢檢察官分別就詐領助理費貪汙案，以及遭資策會提告專利背信案偵訊高虹安。

詐領助理費部分，高虹安曾否認以人頭助理詐領公費助理薪資，所有公積金都是助理自願上繳，後來又有人向媒體提供她國會辦公室助理薪資內帳，揭露高疑似高薪低報或浮報加班費，卻將上繳後的公積金挪為私用，其中浮報加班費部分，便是今天檢方二度傳喚高虹安釐清的重點。

至於資策會專利背信案，則是高虹安於資策會任職期間，因職務取得的研究成果，最後專利申請人非資策會。當時她身為2件核准專利的發明人之一，但最後專利申請人卻是科智公司與高聖精密機電公司，而非資策會。資策會曾表示，此部分在專利法上涉及刑事背信罪，民事部分則涉及債務不履行，後來便據此提告。

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安（中）在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度傳喚高虹安到案說明，經過5個半小時的偵訊之後，晚間高虹安步出地檢署，面對媒體記者提問未作出回應。記者許正宏／攝影

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安（中）在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度傳喚高虹安到案說明，經過5個半小時的偵訊之後，晚間高虹安步出地檢署，面對媒體記者提問未作出回應。記者許正宏／攝影

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安（中）在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度傳喚高虹安到案說明，經過5個半小時的偵訊之後，晚間高虹安步出地檢署，面對媒體記者提問未作出回應。記者許正宏／攝影