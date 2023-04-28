快訊

涉詐領助理費、資策會案 高虹安結束6小時庭訊不發一語

恐嚇將在阿里山「隨機殺人」 警方查出又是同一人所為

希臘論壇馬英九：台灣非烏克蘭、也不希望成為香港第二

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉詐助理費及資策會案遭傳喚 高虹安結束六小時庭訊不發一語

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安在立委期間涉嫌詐領助理費案，今再度傳喚高虹安到案說明，今天是繼去年12月底發動搜索、約談後，第二度傳喚高虹安到案說明。稍早高虹安剛剛結束長達六小時的庭訊，離去時未受訪不發一語。

台北地檢署去年底首度搜索當時高虹安國會辦公室，並展開大規模約談後，高被依違反貪污治罪條例等罪嫌以60萬元交保，檢調也持續傳喚高的前男友李忠庭及其他助理到案。

今天北檢檢察官分別就詐領助理費貪汙案，以及遭資策會提告專利背信案偵訊高虹安。

詐領助理費部分，高虹安曾否認以人頭助理詐領公費助理薪資，所有公積金都是助理自願上繳，後來又有人向媒體提供她國會辦公室助理薪資內帳，揭露高疑似高薪低報或浮報加班費，卻將上繳後的公積金挪為私用，其中浮報加班費部分，便是今天檢方二度傳喚高虹安釐清的重點。

至於資策會專利背信案，則是高虹安於資策會任職期間，因職務取得的研究成果，最後專利申請人非資策會。當時她身為2件核准專利的發明人之一，但最後專利申請人卻是科智公司與高聖精密機電公司，而非資策會。資策會曾表示，此部分在專利法上涉及刑事背信罪，民事部分則涉及債務不履行，後來便據此提告。

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安（中）在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度傳喚高虹安到案說明，經過5個半小時的偵訊之後，晚間高虹安步出地檢署，面對媒體記者提問未作出回應。記者許正宏／攝影
台北地檢署偵辦新竹市長高虹安（中）在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度傳喚高虹安到案說明，經過5個半小時的偵訊之後，晚間高虹安步出地檢署，面對媒體記者提問未作出回應。記者許正宏／攝影

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安（中）在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度傳喚高虹安到案說明，經過5個半小時的偵訊之後，晚間高虹安步出地檢署，面對媒體記者提問未作出回應。記者許正宏／攝影
台北地檢署偵辦新竹市長高虹安（中）在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度傳喚高虹安到案說明，經過5個半小時的偵訊之後，晚間高虹安步出地檢署，面對媒體記者提問未作出回應。記者許正宏／攝影

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安（中）在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度傳喚高虹安到案說明，經過5個半小時的偵訊之後，晚間高虹安步出地檢署，面對媒體記者提問未作出回應。記者許正宏／攝影
台北地檢署偵辦新竹市長高虹安（中）在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度傳喚高虹安到案說明，經過5個半小時的偵訊之後，晚間高虹安步出地檢署，面對媒體記者提問未作出回應。記者許正宏／攝影

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安（中）在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度傳喚高虹安到案說明，經過5個半小時的偵訊之後，晚間高虹安步出地檢署，面對媒體記者提問未作出回應。記者許正宏／攝影
台北地檢署偵辦新竹市長高虹安（中）在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度傳喚高虹安到案說明，經過5個半小時的偵訊之後，晚間高虹安步出地檢署，面對媒體記者提問未作出回應。記者許正宏／攝影

高虹安 專利 加班費

延伸閱讀

檢調偵辦詐領助理費案 高虹安再度遭約談

高虹安今為助理費案北上出庭 竹市府發言人回應了

涉詐領助理費案 北檢今再傳高虹安出庭

出席盧秀燕中台會、缺席侯友宜北台會 高虹安：與健走活動強碰

相關新聞

形象重創！台電經理收廠商回扣貪汙起訴 台電說話了

台電高雄區域調度中心彭姓男值班經理，藉職務之便，幫助特定廠商得標台電標案，收受455萬多元回扣及賄賂，年初遭檢調搜索聲押...

涉詐助理費及資策會案遭傳喚 高虹安結束六小時庭訊不發一語

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安在立委期間涉嫌詐領助理費案，今再度傳喚高虹安到案說明，今天是繼去年12月底發動搜索、約談後，...

檢調偵辦詐領助理費案 高虹安再度遭約談

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度以被告身分，傳喚高虹安到案說明，高虹安在律師陪同下進入北...

台中酒商逃漏稅向上延燒 金錢豹老總袁昶平列被告偵訊

台中知名酒商國泰洋酒涉嫌勾結中部地區47間酒店逃漏稅近8億元，台中地檢署多波搜索後，3月初已經起訴國泰洋酒負責人劉榮祺、...

男子藉口發燒躲避教召 遭法院認定違法判刑4個月

郭姓男子為屏東縣後備指揮部列管的後備軍人，被軍方通知去年5月應到屏東基地進行教育召集訓練，但他未於規定期限內報到，遭指揮...

高虹安今為助理費案北上出庭 竹市府發言人回應了

新竹市長高虹安在擔任立委期間被控涉嫌詐領助理費案，去年以60萬元交保，台北地檢署今天再度傳喚高虹安到案說明。據了解，高虹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦