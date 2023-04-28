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台中酒商逃漏稅向上延燒 金錢豹老總袁昶平列被告偵訊
台中知名酒商國泰洋酒涉嫌勾結中部地區47間酒店逃漏稅近8億元，台中地檢署多波搜索後，3月初已經起訴國泰洋酒負責人劉榮祺、6間酒店業者，全案經向上偵辦，檢調今再傳金錢豹老總袁昶平及相關員工等8人到案，列商業會計法、稅捐稽徵法被告，預計晚間移送中檢複訊。
中檢今年1月連續針對國泰洋酒、金錢豹、金麗都系列等酒店發動兩波大規模搜索，查獲國泰洋酒2016年6月間起，以虛設行號公司提供空白發票、刷卡機，給台中地區金錢豹、金麗都等多達47家酒店，共同隱匿各酒店營業場所銷售額，統計高達22億7521萬1320元。
檢方3月第一波偵結，依違反商業會計法第71條第1項填製不實會計憑證、稅捐稽徵法第41條第2項之加重詐術逃漏稅捐等罪嫌，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺、金麗都等6間酒店共25人。
由於全案向上發展，檢調又查出金錢豹老總袁昶平涉嫌逃漏稅，再指揮調查局中機站等搜索、傳喚袁等8人到案說明，目前將袁列商業會計法、稅捐稽徵法被告，晚間將再移送中檢複訊。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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