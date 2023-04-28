快訊

百想／許光漢頒獎一口流利韓文「引發現場轟動」 邀李帝勳看「鬼家人」

好市多「科克蘭綜合莓」驗出A肝病毒！ 業者：全數下架、協助退貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中酒商逃漏稅向上延燒 金錢豹老總袁昶平列被告偵訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中知名酒商國泰洋酒涉嫌勾結中部地區47間酒店逃漏稅近8億元，台中地檢署多波搜索後，3月初已經起訴國泰洋酒負責人劉榮祺、6間酒店業者，全案經向上偵辦，檢調今再傳金錢豹老總袁昶平及相關員工等8人到案，列商業會計法、稅捐稽徵法被告，預計晚間移送中檢複訊。

中檢今年1月連續針對國泰洋酒、金錢豹、金麗都系列等酒店發動兩波大規模搜索，查獲國泰洋酒2016年6月間起，以虛設行號公司提供空白發票、刷卡機，給台中地區金錢豹、金麗都等多達47家酒店，共同隱匿各酒店營業場所銷售額，統計高達22億7521萬1320元。

檢方3月第一波偵結，依違反商業會計法第71條第1項填製不實會計憑證、稅捐稽徵法第41條第2項之加重詐術逃漏稅捐等罪嫌，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺、金麗都等6間酒店共25人。

由於全案向上發展，檢調又查出金錢豹老總袁昶平涉嫌逃漏稅，再指揮調查局中機站等搜索、傳喚袁等8人到案說明，目前將袁列商業會計法、稅捐稽徵法被告，晚間將再移送中檢複訊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國泰洋酒。圖／報系資料照
國泰洋酒。圖／報系資料照

酒店 金錢豹 逃漏稅

延伸閱讀

新屋Q1售價 三年首見下跌

顏寬恒貪汙起訴控「政治凌駕」 中檢：請坦然面對

富邦壽力推分紅保單 國泰、南山暫不跟進

基隆海關收賄包庇逃漏稅 監委陳景峻申請調查

相關新聞

形象重創！台電經理收廠商回扣貪汙起訴 台電說話了

台電高雄區域調度中心彭姓男值班經理，藉職務之便，幫助特定廠商得標台電標案，收受455萬多元回扣及賄賂，年初遭檢調搜索聲押...

台中酒商逃漏稅向上延燒 金錢豹老總袁昶平列被告偵訊

台中知名酒商國泰洋酒涉嫌勾結中部地區47間酒店逃漏稅近8億元，台中地檢署多波搜索後，3月初已經起訴國泰洋酒負責人劉榮祺、...

男子藉口發燒躲避教召 遭法院認定違法判刑4個月

郭姓男子為屏東縣後備指揮部列管的後備軍人，被軍方通知去年5月應到屏東基地進行教育召集訓練，但他未於規定期限內報到，遭指揮...

高虹安今為助理費案北上出庭 竹市府發言人回應了

新竹市長高虹安在擔任立委期間被控涉嫌詐領助理費案，去年以60萬元交保，台北地檢署今天再度傳喚高虹安到案說明。據了解，高虹...

工人遭毆失聯5天女友來找 驚見他頭腫發黑死在沙發上

台中游姓男子和隔壁林姓工人因細故大吵，拿木條角材痛毆對方一頓，雙方扭打被路人架開勸離，未料林當晚回家就因脾臟破裂大出血死...

證交法公開收購空白刑法案 憲法法庭今判決全部合憲

中華開發金控前法務長南怡君、資深協理陳湘銘於併購金鼎證券案中，被依證券交易法判刑定讞，兩人認為刑責規定和公開收購公開發行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦