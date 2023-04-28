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男子藉口發燒躲避教召 遭法院認定違法判刑4個月
郭姓男子為屏東縣後備指揮部列管的後備軍人，被軍方通知去年5月應到屏東基地進行教育召集訓練，但他未於規定期限內報到，遭指揮部認定他無故逾期函送偵辦，屏東地方法院依妨害教育召集罪，判他4月徒刑，得易科罰金，可上訴。
檢方指出，郭男隸屬於空軍第六混合聯隊應召員，召集令於去年3月31日送達男子住處，由他的父親簽收並轉告，郭男明確知道自己需於同年5月11日到屏東縣屏東市勝利路3300號「屏東基地」參加召集訓練1天，但是他沒有在召集期限2天內按時報到，無故逾期，依違反妨害兵役治罪條例將其起訴。
郭男於偵訊期間矢口否認犯行，辯稱教召當天因發燒身體不適才沒有參加，日後因工作繁忙疏於處理，直到去年7月接到兵役單位電話後，有傳真醫師診斷證明給相關單位，但沒有傳真成功，事後也未再加以確認。
法院審理期間，郭男卻改稱是去藥局買成藥，有和家人解釋沒有去教召是因害怕疫情，擔心被傳染，後續有嘗試傳真買藥收據，但依舊沒有傳真成功。
後備指揮部紀姓承辦人表示，依當時法規，若應召員發燒可以請假，但要出具醫院診斷證明書，後續多次聯繫郭男，催繳紙本資料，於去年7月最後提醒，卻仍沒有收到相關證明，在同年10月依法函送偵辦。
法院審理後認為郭男證詞前後矛盾，審結前也未再提供任何證明資料，無法證明自身說詞，認定他確實有意圖避免教育召集，無故超過2天應召期限，依妨害教育召集罪，判他4月徒刑，得易科罰金，可上訴。
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