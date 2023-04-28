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台電經理收廠商回扣貪汙起訴 形象重創...台電說話了

聯合報／ 記者王勇超陳弘逸／高雄即時報導

台電高雄區域調度中心彭姓男值班經理，藉職務之便，幫助特定廠商得標台電標案，收受455萬多元回扣及賄賂，年初遭檢調搜索聲押獲准；此案近日偵結，彭男吐出所有犯罪所得，被依貪汙等罪起訴。對此台電強調，將對相關採購案及承辦人加強稽核。

檢調查出，彭男在台電任職，高雄區調度中心值班經理，利用職務之便，在台電SCADA自動化監控系統等18件標案中，收受回扣及賄絡；今年1月4日遭檢調搜索，彭等多名涉案人遭聲押獲准，並於4月16日偵結起訴。

據悉，彭男在台電任職20多年，因案遭停職；面對自家人貪汙遭檢方起訴，重創國營事業形象；台電高屏營運處表示，尊重司法調查，台電平時就會對採購案件及承辦人員作抽查，未來會加強稽核。

彭男涉犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款對違背職務行為收受賄賂罪、經辦公用工程收取回扣罪、對職務上行為收受賄賂罪、經辦公用工程收取回扣未遂罪；政府採購法第87條第4項妨害投標罪，及刑法公務員交付國防以外之秘密罪。

檢方在此案量刑意見中，引用「聯合國反貪腐公約」及「國際透明組織」前年全球清廉印象指數，共180個國家、地區納入評比，其中台灣較2020年自去年排名進步3名，顯見在防貪、肅貪獲得成效，但現今時空，國營事業再爆貪瀆弊案，深表遺憾。

檢方認為，台電涉及重大民生經濟，光彭男單一公務員貪汙金額就高達455萬1060元，顯示國營事業內部貪腐嚴重性，涉及案標案數量高達18個，都是影響電力系統正常運作的重大標案，彭男收受回扣與賄賂協助特定廠商，不只讓政府採購法撙節國庫開支失靈，也對用電安全產生莫大隱憂。

檢方考量，彭男起初雖全盤否認犯行，直到相關涉案人供出事實，及物證完備後，才令他改口坦承，並繳回全部犯罪所得，因此向法院建請，若審理時，也坦承全部犯罪事實，則予以從輕量刑。

台電高雄區域調度中心彭姓男值班經理向至少2家廠商收受455萬多元回扣及賄賂，被檢方依貪汙治罪條例起訴。記者石秀華／攝影
台電高雄區域調度中心彭姓男值班經理向至少2家廠商收受455萬多元回扣及賄賂，被檢方依貪汙治罪條例起訴。記者石秀華／攝影

台電 回扣 貪汙

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