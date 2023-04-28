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母親節前辦法拍 士林執行分署153件首飾「百元可得」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

為剝奪犯罪得利、斷絕犯罪誘因、將不法所得發還被害人，行政執行署士林分署將與士林地檢署配合，加速辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」，訂5月2日下午3時在士林分署大樓1樓拍賣室舉辦聯合拍賣會，將賣出大同、南港、北投等土地及上百件金飾珠寶首飾等，鼓勵民眾到場參與。

行政執行署士林分署表示，此次將拍賣極具投資價值、位於鄰近石牌捷運站的建物，一處樓中樓含2房1廳1衛1廚配附1機械停車位，該屋約23坪，是第3次拍賣，底價1284萬元，每坪約56萬元，低於市場行情價；另有大同、南港、北投地區的土地等不動產。

動產部分也將變賣因刑事判決確定沒收的金飾珠寶首飾，包含金項鍊、金戒指、今手鍊、銀項鍊、翡翠玉墜、白玉項鍊、珍珠K鍊、玉手鍊、觀世音玉珮等153項物件，每件只要100元起就有機會買回。

當天不動產部分兼採通訊投標、現場投標方式拍賣，動產部分則採變賣方式進行，無須競價、直接購買。

為方便民眾選購喜歡的物件，變賣物件、價格清單將公告於行政執行署士林分署網站，5月2日下午2時30分至4時，民眾皆可到行政執行署士林分署（台北市內湖區康寧路三段51號）參與選購。

有意參加不動產通訊投標者，可自分署網站中的「不動產通訊投標專區」下載投標書、標封等文件，注意除填具投標書極檢附保證金外，也應依規定於標封上載明開標日、時、案號，於開標日前1日以雙掛號寄達內湖康寧郵局第52號信箱，否則將造成投標無效。

行政執行署士林分署。記者王聖藜／攝影
行政執行署士林分署。記者王聖藜／攝影

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