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遭檢舉浮估拆屋補助 嘉縣前鹿草鄉長獲不起訴處分
嘉義縣前鹿草鄉長楊秀玉去年4月因鴨母寮排水工程地上房屋拆除補助案，遭檢舉涉及圖利罪嫌，偵辦結果出爐，本月26日獲不起訴處分；楊秀玉表示，現在回想起來，真的很冤，雖還清白，但傷害已造成，不過，能在去年底卸任前2天謝土，看著艱困建設完工，打造鹿草鄉乾淨排水門面，完成鄉民期待，才是重點。
嘉義地檢檢察官不起訴處分書指出，復查無其他積極證據足資證明，被告楊秀玉等5人有何移送意旨所指之不法犯行，應認被告5人犯罪嫌疑均不足，依刑事訴訟法第252條第10款為不起訴之處分。
楊秀玉說，艱困的800公尺長的水利排水工程，公所每一步都走得很謹慎，協調解決問題，監察院也到場調查，並無違法，遭檢舉對她的傷害已造成，公所人員因她而遭波及，她很抱歉讓大家受委屈，她也放下了，能完成鄉民期待，在卸任前打造鹿草鄉乾淨鴨母寮排水門面才是重點。
去年4月13日嘉義地檢署檢察官陳靜慧接獲檢舉，指揮嘉縣調站搜索楊秀玉住家、鄉公所辦公室等6處，帶回楊秀玉、鄭姓前公所建設課長等6人，經檢方複訊後，裁定楊秀玉15萬交保，依貪污治罪條例偵辦。
檢方了解，鹿草鄉公所執行2020年鴨母寮排水水環境改善計畫工程，部分住戶建物位於國有土地，因改善工程，土地上建物將拆除，其中1戶地上戶拆遷補助，疑因1樓挑高夾層為2樓居住，被估為2樓房，該戶拿到166萬元，遭爆高於行情價，涉圖利約40萬元差價。
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