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遭檢舉浮估拆屋補助 嘉縣前鹿草鄉長獲不起訴處分

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣前鹿草鄉長楊秀玉去年4月因鴨母寮排水工程地上房屋拆除補助案，遭檢舉涉及圖利罪嫌，偵辦結果出爐，本月26日獲不起訴處分；楊秀玉表示，現在回想起來，真的很冤，雖還清白，但傷害已造成，不過，能在去年底卸任前2天謝土，看著艱困建設完工，打造鹿草鄉乾淨排水門面，完成鄉民期待，才是重點。

嘉義地檢檢察官不起訴處分書指出，復查無其他積極證據足資證明，被告楊秀玉等5人有何移送意旨所指之不法犯行，應認被告5人犯罪嫌疑均不足，依刑事訴訟法第252條第10款為不起訴之處分。

楊秀玉說，艱困的800公尺長的水利排水工程，公所每一步都走得很謹慎，協調解決問題，監察院也到場調查，並無違法，遭檢舉對她的傷害已造成，公所人員因她而遭波及，她很抱歉讓大家受委屈，她也放下了，能完成鄉民期待，在卸任前打造鹿草鄉乾淨鴨母寮排水門面才是重點。

去年4月13日嘉義地檢署檢察官陳靜慧接獲檢舉，指揮嘉縣調站搜索楊秀玉住家、鄉公所辦公室等6處，帶回楊秀玉、鄭姓前公所建設課長等6人，經檢方複訊後，裁定楊秀玉15萬交保，依貪污治罪條例偵辦。

檢方了解，鹿草鄉公所執行2020年鴨母寮排水水環境改善計畫工程，部分住戶建物位於國有土地，因改善工程，土地上建物將拆除，其中1戶地上戶拆遷補助，疑因1樓挑高夾層為2樓居住，被估為2樓房，該戶拿到166萬元，遭爆高於行情價，涉圖利約40萬元差價。

嘉縣前鹿草鄉長楊秀玉去年遭檢舉鴨母寮排水工程房屋拆除補助案涉圖利，偵辦結果獲不起訴處分。圖／取自楊秀玉臉書
嘉縣前鹿草鄉長楊秀玉去年遭檢舉鴨母寮排水工程房屋拆除補助案涉圖利，偵辦結果獲不起訴處分。圖／取自楊秀玉臉書

嘉義 檢察官 刑事訴訟

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