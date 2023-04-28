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涉詐領助理費案 北檢今再傳高虹安出庭

聯合報／ 記者蔣永佑/台北即時報導

國民黨立委游毓蘭先前爆料台北地檢署檢察長林邦樑因「高虹安案不配合」恐被調職，法務部上周公布林邦樑被調最高檢察署檢察官，還被高檢署主任檢察官陳宏達質疑法務部是秋後算帳。在檢察長人事調整後，台中地檢署日前起訴國民黨前立委顏寬恒涉嫌詐領助理費案，當時就傳出高虹安可能是下一個，北檢今再度傳喚高虹安，是否是給她最後說明機會後結案，是否影響她接下來的市長之路，都是各界關注焦點。

台北地檢署去年底首度搜索當時高虹安的國會辦公室並展開大約談後，高虹安被依違反《貪污治罪條例》等罪嫌以60萬元交保，檢調持續傳喚高的男女李忠庭以及其他助理到案，28日再次以被告身分，傳喚高虹安到案說明，高虹安在律師陪同下進入北檢第三辦公室接受偵訊，目前仍在偵訊中。

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度傳喚高虹安到案說明。(本報資料照片)
台北地檢署偵辦新竹市長高虹安在立委期間涉嫌詐領助理費案，今天再度傳喚高虹安到案說明。(本報資料照片)

高虹安 顏寬恒

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