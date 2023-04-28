五結農會保管箱竊案賠兩千多萬 被害人群情激憤：太少了

宜蘭五結鄉農會員工黃鈺凱沉迷賭博電玩，監守自盜，竊走農會保管箱內59名客戶黃金、珠寶等財物變賣；昨天下午宜蘭地院宣判40名被害人的民事賠償部分，僅就被害人提出的失竊金飾數量，賠償超過2千萬元，五結鄉農會懲罰性賠償1千萬元餘。被害人直呼判決過輕，難以起到懲戒效果，法庭上群情激憤。

黃鈺凱110年11月遭台灣高等法院判處5年10月有期徒刑，另有1年6月徒刑為可易科罰金部分，目前在花蓮自強外役監服刑；去年許姓被害人單獨提出民事告訴，高院判黃鈺凱賠償164萬元，農會有重大過失，依消保法第51條賠償0.5倍懲罰性賠償，計82萬元。

張姓被害人等40位原告則聯合提起訴訟，要求黃鈺凱按他們提出的財物損失賠償，五結鄉農會依消保法51條懲罰性賠償3倍。原告提出的損失財物包含金飾、名錶、鑽戒、清代龍銀幣等，尤其龍銀部分請求賠償551萬元。

合議庭考量，金飾的部分應減輕原告的舉證責任，全部採納其主張，判賠每台兩6萬元，部分按原告所提方式計價，總額2002萬2038元；其餘貴重財物仍需由原告證明確實存放在保管箱內，由於黃鈺凱對金飾以外部分一蓋否認，且原告沒有提出足夠證據，故不判賠，提出龍銀失竊者1毛都拿不到。鄉農會懲罰性賠償部分，則參考許姓被害人一案，賠償0.5倍。

昨日下午宜蘭地院宣判，據了解，地院疑因溝通失誤，以為原告未到場，竟打算跳過宣判，在場10多位原告抗議，才進行宣判。原告對判決不滿，直呼判決過輕，表示許多損失財物都有重要紀念意義，就這麼失竊卻只能獲得部分賠償；農會疏失情節重大，按消保法最高可賠3倍，卻只判賠0.5倍，難起懲戒效果。