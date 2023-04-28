快訊

國道內側下車狂奔！刺青男越過分隔島遭撞送醫

年年換iPhone移機不累嗎？網一面倒苦哀這App「重新認證」才是悲劇

相依為命！18歲孝孫考駕照打工自撞身亡 嬤急診室哭癱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五結農會保管箱竊案賠兩千多萬 被害人群情激憤：太少了

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭五結鄉農會員工黃鈺凱沉迷賭博電玩，監守自盜，竊走農會保管箱內59名客戶黃金、珠寶等財物變賣；昨天下午宜蘭地院宣判40名被害人的民事賠償部分，僅就被害人提出的失竊金飾數量，賠償超過2千萬元，五結鄉農會懲罰性賠償1千萬元餘。被害人直呼判決過輕，難以起到懲戒效果，法庭上群情激憤。

黃鈺凱110年11月遭台灣高等法院判處5年10月有期徒刑，另有1年6月徒刑為可易科罰金部分，目前在花蓮自強外役監服刑；去年許姓被害人單獨提出民事告訴，高院判黃鈺凱賠償164萬元，農會有重大過失，依消保法第51條賠償0.5倍懲罰性賠償，計82萬元。

張姓被害人等40位原告則聯合提起訴訟，要求黃鈺凱按他們提出的財物損失賠償，五結鄉農會依消保法51條懲罰性賠償3倍。原告提出的損失財物包含金飾、名錶、鑽戒、清代龍銀幣等，尤其龍銀部分請求賠償551萬元。

合議庭考量，金飾的部分應減輕原告的舉證責任，全部採納其主張，判賠每台兩6萬元，部分按原告所提方式計價，總額2002萬2038元；其餘貴重財物仍需由原告證明確實存放在保管箱內，由於黃鈺凱對金飾以外部分一蓋否認，且原告沒有提出足夠證據，故不判賠，提出龍銀失竊者1毛都拿不到。鄉農會懲罰性賠償部分，則參考許姓被害人一案，賠償0.5倍。

昨日下午宜蘭地院宣判，據了解，地院疑因溝通失誤，以為原告未到場，竟打算跳過宣判，在場10多位原告抗議，才進行宣判。原告對判決不滿，直呼判決過輕，表示許多損失財物都有重要紀念意義，就這麼失竊卻只能獲得部分賠償；農會疏失情節重大，按消保法最高可賠3倍，卻只判賠0.5倍，難起懲戒效果。

宜蘭地院表示，雙方對判決結果有異議，可再上訴。據了解，原告等40人多傾向上訴，具體做法還在與律師討論，然有許姓被害人的高等法院判決在前，如對五結鄉農會要求懲罰性賠償部分恐難改判。

五結鄉農會。本報系資料照。
五結鄉農會。本報系資料照。
宜蘭地方法院。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地方法院。記者陳敬丰／攝影

農會 賭博

延伸閱讀

台中大安農會捐金磚米撲滿助弱勢 受贈單位感謝

苗栗特色館獲4800萬元經費優化服務 盼打造黃金旅遊點

彰化早春葡萄評鑑停辦3年 今70組角逐冠軍

新北珠蔥正對時 農會推出春遊展售會「吃喝玩樂」

相關新聞

五結農會保管箱竊案賠兩千多萬 被害人群情激憤：太少了

宜蘭五結鄉農會員工黃鈺凱沉迷賭博電玩，監守自盜，竊走農會保管箱內59名客戶黃金、珠寶等財物變賣；昨天下午宜蘭地院宣判40...

留美女碩士和男友鐵鎚弒父未判死刑 因鑑定認「有社會化可能」

台中江姓女碩士留美時不滿爸爸不再資助，和張姓男友後深夜跑去江父擔任保全的國小埋伏，江還命張持鐵鎚活活打死父親，並將遺體掛...

媽媽、妹妹都求法官判死刑...留美碩士女狠弒保全父仍逃死

台中江姓女碩士留美時不滿擔任國小保全的爸爸不再資助生活費，竟回台和張姓男友持鐵鎚活活打死父親棄屍荒野，事後連江的母親、妹...

雲林褒忠鄉長涉詐公款15萬元 檢方今貪汙起訴

雲林地檢署偵辦民進黨籍褒忠鄉長陳建名、公所人員、前任及現任村長、廠商等15人涉賄案，其一是偽填空白收據詐領餐費，並將得手...

為貪455萬元罔顧用電安全 台電高雄值班經理貪汙起訴

台電高雄區域調度中心彭姓男值班經理，藉職務權限，向至少2家廠商收受455萬多元回扣及賄賂，今年初遭檢調搜索，檢調另查出，...

花蓮某國小傳男老師不當管教 校方調查朝停聘方向處理

花蓮某所國小家長透過人本教育基金會投訴，指控校內一名男教師在課堂上對孩子有摔書本、拿出剪刀比畫等不當行為，質疑已不適任。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦