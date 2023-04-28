為貪455萬元罔顧用電安全 台電高雄值班經理貪汙起訴

台電高雄區域調度中心彭姓男值班經理，藉職務權限，向至少2家廠商收受455萬多元回扣及賄賂，今年初遭檢調搜索，檢調另查出，涉案廠商上千萬的不法所得，標案多達18件，對國內民生用電安全產生莫大隱憂。此案於近日偵結，將彭男10多等人起訴，另向法院聲請沒收扣押的 2188 萬元。

檢調發現，彭男在2018年4月1日至2021年12月31日擔任台電高雄區調度中心值班經理，因職務對標案規格及預估價格有最終決定權，便在任職期間，向2家廠商收受回扣及賄賂，除順利幫助其中一家廠商得標，此外，還會在標案公告前洩漏特定條款、預估價格。

彭男利用此手法，讓特定投標廠商能以極接近底價的價格承攬，讓該廠商能獲最大利潤，彭也因此獲得共455萬1060元的回扣及賄賂。

除了此案，檢調發現行賄的公司還另向其他5家廠商協議分配投標台電鳳山、台南、屏東、雲林、新營、嘉義等營業處的標案，違反政府採購法妨害投標，涉嫌標案多達11個，不法所得為5190萬7640元。

此案由僑頭地檢署主任檢察官陳竹君、檢察官鄭子薇指揮南機站，在今年1月4日展開行動，並搜索台電高屏供電區營運處。

檢方於4月中旬偵結，檢方認台電屬重要國營事業，涉及重大民生經濟，但涉案標案數高達18個，都是影響電力系統正常運作的重大民生標案，對我國民生用電安全產生莫大隱憂。

涉案的彭姓值班經理，貪汙金額多達455萬1060元，被查獲當下，全盤否認，直到相關人證物證完備，才改口認罪，並繳回犯罪所得。