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媽媽、妹妹都求法官判死刑...留美碩士女狠弒保全父仍逃死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中江姓女碩士留美時不滿擔任國小保全的爸爸不再資助生活費，竟回台和張姓男友持鐵鎚活活打死父親棄屍荒野，事後連江的母親、妹妹都求法官判她死刑，台中地院將江、張送量刑前鑑定，認為都還有「社會化可能」，雖尚無判死刑必要，但仍依殺人等罪判2人無期徒刑，可上訴。

台中地院今上午宣判，各依殺直系血親尊親屬罪、遺棄直系血親尊親屬屍體罪，各判江女無期徒刑，褫奪公權終身、1年2月，2罪應執行無期徒刑，褫奪公權終身；另依殺人罪、遺棄屍體罪判張男無期徒刑，褫奪公權終身、1年，2罪應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

合議庭認為，江女、張男手段極為凶殘，尤其江女不思爸爸養育之恩，逆倫弒父惡性重大，就連江女的媽媽、妹妹都當庭向法官表達希望判2人死刑。

合議庭考量江、張均無前科犯後坦承，且將2人送台灣司法心理學會鑑定，就其生長背景、心理狀態做調查，鑑定結果認為江女有「中高度」矯治可能性及「高度」再社會化可能性，張男也有「高度」矯治可能性及「高度」再社會化可能性，尚非全無復歸社會更生可能。

合議庭審酌2人一切情狀受，認為尚無剝奪生命處以死刑使2人與社會永久隔離必要，但仍應給予嚴峻重刑，因此均判無期徒刑，褫奪公權終身。

檢方起訴指出，江女（33歲）和張男（34歲）2014年赴一同美國留學時曾請求江父幫忙申請貸款、資助生活費，對方初期答應，直至2016年就不再資助，造成江、張在美就學及生活困難心生怨恨，2020年11月回台2人再向江的父母理論屢被拒於門外並報警。

江女、張男轉為憤怒竟謀議殺害江父，事先買膠帶、美工刀、繩子、鐵鎚及剪刀等，2021年12月26日騎車到大里區江父擔任保全的國小埋伏，27日凌晨2人直接闖進校區中庭指責江父，江女衝上前抓住爸爸手，再命張男持鐵鎚重擊其頭部，見父親倒下還有聲音，2度叫男友繼續痛打。

江父慘遭擊破頭顱、打斷頸椎慘死，2人為滅證拿塑膠袋套江父頭、清洗地面血跡，還用束帶綁著雙腳搬上機車前踏板由張載運，江則騎另輛機車跟隨在後，運送途中江父右腳因垂下遭拖行被磨到見骨，最後丟在太平區郊區棄屍，直到江的妹妹見父親遲遲未歸報案才曝光。

江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

死刑 爸爸 棄屍

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