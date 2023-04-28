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假借投資演唱會詐騙政商名人上億 警逮21成員

中央社／ 台北28日電

鄭姓及顏姓男子涉嫌以他人名義創設多家娛樂公司，用辦藝人演唱會等方式募資且稱保證獲利，實則詐騙，刑事局獲報逮捕21人送辦，查出演員及政商名人皆受害。

刑事局今天召開記者會，偵七大隊副大隊長許忠彥說，民國108年7月間獲報，有民眾遭以投資演唱會為由詐騙，獲報後清查發現多人受騙，其中包含政商名人及演員等，財損金額從新台幣數百萬至數千萬元。

刑事局表示，有被害人事後提告卻因單一個案罪證不足，被認定為民事糾紛而不起訴，偵七大隊決定擴大調查，整理10多名被害人及證人提供資訊，並分析數千筆金流資料，還原事實真相，查出59歲鄭姓男子及50歲顏姓男子涉重嫌。

刑事局指出，兩名主嫌從103年起陸續借用他人名義創立多家娛樂公司，因無營運資金，加上積欠債務，才合謀以辦演唱會、粉絲見面會等活動名義招募投資，再用保證獲利10%至40%話術，透過各類活動文宣、協議書等資料誆騙民眾。

刑事局查出，兩人聲稱舉辦很多活動，其實都未取得國外經紀方授權或憑空捏造，誘騙被害人簽投資合約書及付款，犯罪時間長達8年以上，至少15人受害，詐騙總額共1億2000萬元，但兩人已把詐騙款項花用殆盡。

刑事局掌握人證及事證後，去年底展開查緝，循線拘提鄭姓主嫌等共21人到案，查獲活動文宣資料、存摺等物。警方詢問後，依涉嫌詐欺及偽造私文書罪將21人移送台北地檢署偵辦，檢方訊後羈押鄭姓、顏姓主嫌。

詐騙 演唱會 提告

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