車廠老闆收容無業男欲詐保3000萬 台南警逮9人

台南市佳里區車廠李姓老闆和家族成員兼任保險公司業務員，收容無業男子當員工後再投保，涉嫌以「偽殘」欲詐領保險金3000萬元，警方逮捕9人，其中老闆母子及被保險人遭收押。

台南市警局刑警大隊今天告訴中央社記者，佳里區車廠老闆33歲李姓男子及57歲翁姓母親、太太、妹妹都是保險公司業務員，再收容無業的28歲李姓男子等2人當員工，提供吃住但未支薪。

未料，李姓老闆為旗下未支薪員工投保多筆失能險，受益人登記在家族成員身上，其中被保險人李男民國110年7月車禍受傷，卻以「偽殘」定期就醫受檢，偽裝成行動不便，神情呆滯，讓醫師開立和真實身體狀況不相符的診斷證明書，再申請身心障礙手冊及提供帳戶收取詐保款項。

保險公司派員側訪時，卻發現李男平時行動自如，可騎機車、搬運鋁梯及正常工作維修車輛，無工作能力失能情形，疑有詐保。

警方獲報後，陸續發動多次搜索，逮捕李姓老闆等9人到案。警方調查，若李姓老闆等人詐保成功，將可在30年間詐得總額新台幣3000萬元理賠金。

警方訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌送辦涉案9人，其中李姓老闆、翁姓母親及被保險人李男遭收押禁見。