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花蓮某國小傳男老師不當管教 校方調查朝停聘方向處理

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮某所國小家長透過人本教育基金會投訴，指控校內一名男教師在課堂上對孩子有摔書本、拿出剪刀比畫等不當行為，質疑已不適任。校方初步調查涉及不當管教，已朝停聘方向處理；教育處密切關注，先將該名教師調離該班，再視校方調查結果決定懲處，最重可解聘。

人本基金會全國校安中心主任張萍今天偕同受害學生家長、該校家長會長、地方人士、立委范雲花蓮服務處副主任林育德到花蓮縣議會，向無黨籍黨團總召楊華美遞交陳情書，縣議員韓林梅、林玉芬、哈尼．噶照等人都到場關切。

人本基金會及家長指控，該名教師去年8月到校任職後，就針對2名男學生有不當的精神、肢體暴力行為，包括摔書本，摔椅子、丟學生鉛筆盒、拿愛的小手打桌子威嚇、口頭辱罵等霸凌行為。

家長說，今年3月，因為孩子調皮拿剪刀對著球，這名老師誤以為是對人，還拿剪刀對孩子眼睛、脖子比畫，事後再推稱「是模仿孩子行為」，已經非常不適任。

人本指控，3月底有老師告知校長此事，校長未啟動霸凌處理機制，還延誤通報。針對此事，提出幾點訴求，要求教育處應要求暫時停聘這名教師、追究校長督導不周責任，並積極向學生宣導相關權利、建立友善申訴機制，也要依相關規定重罰當事教師。

校方表示，本月11日家長會長帶地方人士到校提出訴願，隔天完成校安通報有不當管教事件，後續兩度召開校事會議；家長本月21日星期五提出申請，24日星期一即召開防制校園霸凌因應小組會議，正調查釐清真相，朝停聘方向處理。

花蓮縣政府教育處表示，該名教師已調離該班，目前校方還在調查，為免重覆調查、詢問，造成師生困擾，將待校方各項調查完成，視結果進一步處置，若查證屬實，依相關法令做出最輕行政處分、最重解聘。

縣議員楊華美說，今天接獲家長陳情書，會就校方程序是否符合規定、孩子有沒有立即受到三級輔導的協助持續追蹤，也希望教育處先穩住老師情緒，靜待調查結果，要求過程毌枉毌縱，還給家長、孩子安心上學的環境。

出席的立委范雲花蓮服務處副主任林育德點出「不當管教」最多就是把老師記過；但老師對學生霸凌，最重依據「教師法」可予以解聘且終身不得聘任為教師，差別非常大。

林育德說，目前法規讓學校通報後可「選擇」要走哪個程序，大大影響後續受害學生安全的保障、以及對於教師違法行為的懲處結果。范雲持續在立院關心此事，目前教育部已經啟動「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」的修法程序，4月中起陸續和地方教育主管機關、學校、教育團體蒐集意見，希望朝向將「不當管教」、「霸凌」、「體罰」整合調查，就不會再出現校方可選擇路徑，也可避免疊床架屋的調查程序。

人本基金會全國校安中心主任張萍（左）今天偕同受害學生家長，到花蓮縣議會向無黨籍縣議員楊華美（右２）遞交陳情書。記者王燕華／攝影
人本基金會全國校安中心主任張萍（左）今天偕同受害學生家長，到花蓮縣議會向無黨籍縣議員楊華美（右２）遞交陳情書。記者王燕華／攝影
人本基金會全國校安中心主任張萍（左2）今天偕同受害學生家長，到花蓮縣議會陳情。記者王燕華／攝影
人本基金會全國校安中心主任張萍（左2）今天偕同受害學生家長，到花蓮縣議會陳情。記者王燕華／攝影
人本基金會與受害學生家長，地方人士，今天到花蓮縣議會陳情，指控縣內某國小老師霸凌學生。記者王燕華／攝影
人本基金會與受害學生家長，地方人士，今天到花蓮縣議會陳情，指控縣內某國小老師霸凌學生。記者王燕華／攝影

花蓮 霸凌 教育部

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