快訊

張國煒轟「一航廈一聯盟」不合理 王國材：早談過...是不是他忘記了？

竹北天坑／特斯拉誰賠？三方推 律師：要選對有利求償

黃俄孝子也沒那麼好？中國拒絕軍援瓦格納集團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄女到醫院乞討不成遭檢舉 她惱羞飆罵警卻辯「罵空氣」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄何姓女子今年初到鳥松區一間醫院大廳內乞討，因行為舉止騷擾他人，被民眾報案檢舉。警到場勸阻，何女竟心生不滿，在院內大鬧，還飆罵員警被依法送辦。法院審理時，何女不但否認犯行，還辯只是發洩情緒，是罵空氣。法官勘驗密錄器畫面，打臉她的說詞，依法處拘役30天。

判決指出，28歲何女今年2月28日下午1時44分許，在鳥松區一間醫院大廳內乞討，因行為舉止騷擾到看診、陪診的民眾，便有人報案向警方求助。

仁武警分局大華派出所員警獲報到場，向何女勸說，不要再乞討滋事，否則將依法開罰；未料，她竟惱羞，開始對警方口出惡言，還以投訴威脅。

過程中，何女還一度脫下口罩不斷飆罵員警，在醫院大廳內說「不要在那裡大聲啦～操你娘」、「我在譙空氣、我罵鬼」、「我罵鬼啦！」因行為脫序，被員警依法管束，警詢後，依妨害公務送辦。

警詢、偵訊時，何女都否認犯行，還辯稱，我是對空氣罵，因為心情不好，是在發洩情緒。

審理時，勘驗爭執當下的密錄影像，警方勸告何女戴好口罩，何女先是說不要，後又轉頭戴上口罩，接著又說「不要在那裡大聲」還脫口說出「操你娘」，勘認發話對向是在場執勤員警。

法官認為，何女辱罵員警有損公權力威信、藐視國家法秩序也影響社會公共秩序，加上否認犯行，態度不佳，難認有何悔改之意，審理後，將她依侮辱公務員罪，處拘役30天，得易科罰金。

仁武警分局外觀照。記者陳弘逸／攝影
仁武警分局外觀照。記者陳弘逸／攝影

口罩 公務員 妨害公務

延伸閱讀

想看女生尿尿 高雄變態男穿女裝潛入女廁偷拍 遭判3月刑

影／高雄高中生騎新車自撞亡 行車記錄器「死前一刻」影像曝光

高雄高中生拿駕照剛滿月 今騎新車自撞身亡

高雄春藝邀英國懸絲偶劇團 演出《水底的冒險之旅》

相關新聞

留美女碩士和男友鐵鎚弒父未判死刑 因鑑定認「有社會化可能」

台中江姓女碩士留美時不滿爸爸不再資助，和張姓男友後深夜跑去江父擔任保全的國小埋伏，江還命張持鐵鎚活活打死父親，並將遺體掛...

媽媽、妹妹都求法官判死刑...留美碩士女狠弒保全父仍逃死

台中江姓女碩士留美時不滿擔任國小保全的爸爸不再資助生活費，竟回台和張姓男友持鐵鎚活活打死父親棄屍荒野，事後連江的母親、妹...

雲林褒忠鄉長涉詐公款15萬元 檢方今貪汙起訴

雲林地檢署偵辦民進黨籍褒忠鄉長陳建名、公所人員、前任及現任村長、廠商等15人涉賄案，其一是偽填空白收據詐領餐費，並將得手...

為貪455萬元罔顧用電安全 台電高雄值班經理貪汙起訴

台電高雄區域調度中心彭姓男值班經理，藉職務權限，向至少2家廠商收受455萬多元回扣及賄賂，今年初遭檢調搜索，檢調另查出，...

花蓮某國小傳男老師不當管教 校方調查朝停聘方向處理

花蓮某所國小家長透過人本教育基金會投訴，指控校內一名男教師在課堂上對孩子有摔書本、拿出剪刀比畫等不當行為，質疑已不適任。...

高雄女到醫院乞討不成遭檢舉 她惱羞飆罵警卻辯「罵空氣」

高雄何姓女子今年初到鳥松區一間醫院大廳內乞討，因行為舉止騷擾他人，被民眾報案檢舉。警到場勸阻，何女竟心生不滿，在院內大鬧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦