高雄女到醫院乞討不成遭檢舉 她惱羞飆罵警卻辯「罵空氣」

高雄何姓女子今年初到鳥松區一間醫院大廳內乞討，因行為舉止騷擾他人，被民眾報案檢舉。警到場勸阻，何女竟心生不滿，在院內大鬧，還飆罵員警被依法送辦。法院審理時，何女不但否認犯行，還辯只是發洩情緒，是罵空氣。法官勘驗密錄器畫面，打臉她的說詞，依法處拘役30天。

判決指出，28歲何女今年2月28日下午1時44分許，在鳥松區一間醫院大廳內乞討，因行為舉止騷擾到看診、陪診的民眾，便有人報案向警方求助。

仁武警分局大華派出所員警獲報到場，向何女勸說，不要再乞討滋事，否則將依法開罰；未料，她竟惱羞，開始對警方口出惡言，還以投訴威脅。

過程中，何女還一度脫下口罩不斷飆罵員警，在醫院大廳內說「不要在那裡大聲啦～操你娘」、「我在譙空氣、我罵鬼」、「我罵鬼啦！」因行為脫序，被員警依法管束，警詢後，依妨害公務送辦。

警詢、偵訊時，何女都否認犯行，還辯稱，我是對空氣罵，因為心情不好，是在發洩情緒。

審理時，勘驗爭執當下的密錄影像，警方勸告何女戴好口罩，何女先是說不要，後又轉頭戴上口罩，接著又說「不要在那裡大聲」還脫口說出「操你娘」，勘認發話對向是在場執勤員警。