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雲林褒忠鄉長涉詐公款15萬元 檢方今貪汙起訴

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林地檢署偵辦民進黨籍褒忠鄉長陳建名、公所人員、前任及現任村長、廠商等15人涉賄案，其一是偽填空白收據詐領餐費，並將得手款項分配給9名村長，其二疑與廠商勾結，規避政府採購法取得標案後，從核銷費用中上下其手，2案不法所得逾15萬元。檢方今偵結，依貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴。

因全案仍在起訴階段，陳的職位暫時保住，不過人仍在押，目前由縣府派員代理。

雲林地檢署去年偵辦褒忠鄉長選舉賄選案件，循線查知鄉長陳建名等人涉嫌違反貪汙治罪條例等案件不法情事，檢察官黃薇潔指揮調查發現，褒忠鄉去年原要舉辦村鄰長自強及文康活動，但以疫情為由，改發143人各1500元超商禮券，後表示要將餘款7萬1500元用來舉辦2場餐會，不過最後餐費其實是由褒忠鄉民代表會及農會分別支付。

而真正的餘款經中勝村張姓村長向某小吃部取得空白收據後，轉交公所李姓課長偽填申報，不知情的承辦人員如實核發給小吃部負責人，張姓村長拿到款項後再交李姓課長分配，中勝村張姓村長、潮厝村陳姓村長、田洋村章姓村長、埔姜村廖姓前村長、中民村吳姓村長，馬鳴村郭姓代理村長，有才村曾姓村長、新湖村吳姓村長及龍岩村莊姓前村長，分別收受5000元至1萬500元不等賄款。

另，檢方調查，褒忠鄉公所去年8月舉辦褒忠鄉大手牽小手為愛一起走活動，經費超過10萬元，須依政府採購法規範公開招標，然陳建名竟指示許姓秘書、社會課吳姓課長，找來蔡姓、王姓廠商承攬業務，將活動拆成數個未達10萬元標案後，由蔡姓廠商收集其他廠商收據，佯裝還有其他廠商承辦活動，活動完畢後蔡申領經費43萬元，其中8萬元提供為陳建名個人使用。

檢方認為，陳建名身為褒忠鄉長，本當戮力從公，以報鄉親付託，竟利用辦理鄉內活動機會向廠商收取賄賂，且因選舉為謀求村鄰長支持，利用公款做人情給村鄰長，以詐術騙取褒忠鄉公所公款，案經偵查終結，今依貪汙治罪條例等提起公訴，建請法院從重量刑，其他公務員、村長量處適當刑度，以肅官箴。

雲林縣褒忠鄉長陳建名涉賄，檢方已提起公訴。圖／翻攝自陳建名臉書
雲林縣褒忠鄉長陳建名涉賄，檢方已提起公訴。圖／翻攝自陳建名臉書

鄉長 貪汙

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