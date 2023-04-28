留美女碩士和男友鐵鎚弒父未判死刑　因鑑定認「有社會化可能」

台中江姓女碩士留美時不滿爸爸不再資助，和張姓男友後深夜跑去江父擔任保全的國小埋伏，江還命張持鐵鎚活活打死父親，並將遺體掛在機車上載運，死者雙腳經拖行磨到見骨後遭棄屍；台中地院指出，2人經量刑前鑑定認為「非全無社會化可能」，因此依殺人罪均判無期徒刑，可上訴。

台中地院今上午宣判，各依殺直系血親尊親屬罪、遺棄直系血親尊親屬屍體罪，各判江女無期徒刑，褫奪公權終身、1年2月，2罪應執行無期徒刑，褫奪公權終身；另依殺人罪、遺棄屍體罪判張男無期徒刑，褫奪公權終身、1年，2罪應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

台中地院行政庭長李進清表示，本案被告江女、張男均坦承犯行、表達後悔之意，有相關事證可佐，合議庭量刑依據2人相關品行、智識程度、犯罪行為態樣，經送鑑定後認定2人並非全無社會化可能。

李進清表示，江女、張男送鑑定認為仍有一定程度可回歸社會的可能性，因此合議庭審酌後均判2人無期徒刑，褫奪公權終身。

檢方起訴指出，江女（33歲）和張男（34歲）2014年赴一同美國留學時曾請求江父幫忙申請貸款、資助生活費，對方初期答應，直至2016年就不再資助，造成江、張在美就學及生活困難心生怨恨，2020年11月回台2人再向江的父母理論屢被拒於門外並報警。

江女、張男轉為憤怒竟謀議殺害江父，事先買膠帶、美工刀、繩子、鐵鎚及剪刀等，2021年12月26日騎車到大里區江父擔任保全的國小埋伏，27日凌晨2人直接闖進校區中庭指責江父，江女衝上前抓住爸爸手，再命張男持鐵鎚重擊其頭部，見父親倒下還有聲音，2度叫男友繼續痛打。