蛇蠍婦50萬買凶殺家暴夫...少年拿西瓜刀砍死他 她判關20年定讞

高雄市婦人杜瑞媛懷疑丈夫外遇又家暴，以50萬元代價找男子楊志清、余姓及王姓少年行凶殺夫，一審杜婦犯成年人與少年共同犯殺人罪判刑20年、楊無期徒刑，二審改判兩人均為無期徒刑，被最高法院撤銷發回，更一審判兩人各20年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

杜瑞媛與曾姓丈夫結婚多年，不滿曾外遇並對她家暴，兩人2021年4月4日再次爭吵，杜婦被丈夫辱罵、毆打後萌生殺意，她向楊志清、余姓及王姓少年哭訴，並約定拿丈夫身故保險金中的50萬元作為代價，邀集3人一起殺夫。

楊志清接下委託後，為了隱匿脫免自己的刑責，向余姓、王姓少年說「我自己有精神病在吃藥，會怕會有心理壓力，還要我處理嗎？」示意兩名少年下手殺人，並談好少年各可拿15萬元，剩餘20萬則給楊；楊還恫嚇余姓少年「若曾沒死，你就會死」、「因為他不死，保險金就發不下來，大家沒錢分」。

杜瑞媛同年月19日帶余姓少年勘查丈夫機車停放位置、埋伏行凶地點、路線，再拿600元讓少年買西瓜刀；余姓、王姓少年當天下午到現場埋伏，不時和楊志清回報進度，下午近7時見曾下班欲取機車時，王姓少年先上前搭話分散注意力，余姓少年持刀連砍曾的頸部3刀，推倒曾再砍右肩1刀，曾頸部深度撕裂傷血管受損、靜脈斷裂等，傷重不治。

余姓、王姓少年犯後逃逸，於埋伏地點的頂樓棄置西瓜刀、手套並換裝，同時向楊志清回報進度，再與杜瑞媛相約碰面，拿新手機和500元現金，躲在杜婦承租的處所。楊志清深夜再開車載兩名少年到台南市某處海邊丟棄衣服、外套和鞋子。

杜瑞媛、楊志清皆否認犯行，杜婦偵查時冷靜地將過錯推給余姓、王姓少年，稱當時只是請他們「教訓」丈夫，未要求兩人幹掉曾，楊也將責任推給兩名少年。

一審根據少年證詞、路口監視器畫面，認定杜瑞媛曾查詢相關保險金、傳送丈夫騎車照片給少年，也發現杜婦騎車載余姓少年勘查地形，依殺人罪判杜婦20年、楊無期徒刑，褫奪公權終身。

二審依成年人與少年犯共同殺人罪，改判杜瑞媛無期徒刑，褫奪公權終身，楊仍維持無期徒刑；杜婦當時視訊聽判，得知判決結果，還著急詢問旁人「無期徒刑是什麼意思？」最後得知刑期改為加重，才陷入沉默；最高法院撤銷判決，發回高雄高分院更審。

更一審認為杜瑞媛是有計畫性的犯罪，犯後至今未和家屬達成和解或取得諒解，但她殺人動機是丈夫長期家暴且外遇，她精神上的痛苦也非不能想像，犯後曾一度坦承犯行，難說沒有悔悟之心，且沒有犯罪前科。

更一審指出，楊志清為了牟取曾的身故保險金而犯殺人罪，動機在謀財，顯然可議，且是有計畫性的犯罪，他與曾之間沒有任何關係或糾葛，與一般臨時起意頓萌殺意者不同，犯後始終否認犯行，也未賠償家屬損害或取得諒解。

判決認為楊志欽犯案前已有公共危險罪、私行拘禁罪的犯罪前科，除品性不佳外，也彰顯反社會性人格，犯後更與余姓、王姓少年湮滅證據，犯罪情節比杜瑞媛重，但他沒有具體指示少年下手的手段，余姓少年殺害的手段也非極端殘虐，且是出於杜瑞媛一再催促所致。