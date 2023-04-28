防多年壽險因欠稅遭強制執行 加拿大僑胞急飛台繳稅
行政執行署台北分署近期處理一起個人積欠贈與稅案件，一名長年旅居加拿大的錢姓女子，因積欠婆婆2013年間贈與債權的60餘萬元贈與稅，在台灣無親友可代為處理下，差點遭行政執行署台北分署以婚前父母替她投保的高額壽險供執行，最後專程飛回台灣繳清欠稅才保住壽險效力。
台北分署表示，錢女婆婆是在2013年贈與一筆債權，但婆逾期未繳納贈與稅60萬餘元，且在國內境內無財產可供執行，因此遭財政部台北國稅局改以錢女受為納稅義務人重新發單開徵，並於2020年間移送台北分署執行。
台北分署發現，錢女長年旅居加拿大，正育有幼女且再次懷孕，以致無法回台處理稅務問題，錢女於是告知台北分署，國內親人無人願意代為處理欠稅，加上疫情隔離政策實難返台。
期間，台北分署查出，錢女在國內有一筆父母在婚前為其投保的高額壽險利益可供執行，於是在終止錢女人壽保險契約前，依法再次通知錢女提出清償計畫代替壽險的執行，錢女於是在今年3月趕回台灣，利用壽險滿期金債權及信用卡支付等方式清繳欠稅。
台北分署提醒，最高法院民事大法庭於去年11月間，已作出裁定統一見解，肯定執行機關於必要時，可以核發執行命令終止債務人為要保人的人壽保險契約。因此納稅義務人若欠稅應積極面對處理，否則遭執行人壽保險利益，將導致多年累積的壽險利益被解約喪失保障功能，得不償失。
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