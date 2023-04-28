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拒繳10萬罰款 屏東男名下大重機遭扣押、下周法拍
屏東1名男子日前在網絡上刊登租屋廣告，遭地政處認定他並非合法經紀業者，以違反不動產經紀業管理條例，裁罰10萬元，他不認罪而拒繳罰款，案件移送法務部行政執行署屏東分署執行，男子名下市價10萬元左右的白色紅牌重機遭扣，5月2日法拍；屏東分署表示，當天聯拍物件還有土地、房屋、汽車等，歡迎民眾前來投標。
屏東分署指出，男子主張當時是幫人代管不動產，不知道刊登招租廣告有資格限制，因此拒絕繳納罰款，分署受理後僅扣押男子存款幾百元，經人員多次現場訪查，於屏東市區騎樓發現他名下這輛白色大重機，書記官通知拖吊業者到場協助執行。
屏東分署表示，該輛重機型號為「光陽MYROAD700i」，排氣量為699立方厘米，里程數僅4306公里，車況養護良好，通勤旅遊皆宜，免打檔易騎乘，置物空間超大，首次於5月2日進行的「123拍賣會」登場，歡迎對國產紅牌重機有興趣的民眾把它騎回家。
屏東分署指出，本次聯拍動產物件另有中古汽機車、陽信商銀及大正系統股票，當天上午9點半開放觀覽，10點登記領號碼牌，10點半喊價，價高者得標；不動產物件有枋山的透天厝，位於屏東市、恆春、高樹、春日、佳冬與內埔的土地，以及泰武和三地門的原住民族保留地，可於分署官網瀏覽不動產360度環景照片。
有興趣的民眾可透過通訊投標，填妥分署官網上登載文件並將保證金封存，在5月1日前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，由專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，於當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標，詳細資訊和注意事項可上分署官網查詢。
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