桃園高級商辦賭場被破 張善政心情大好直批「老鼠屎」

桃園警分局接獲線報，掌握高檔棋牌社以合法掩護非法，私下經營百家樂賭場牟利，本周報請檢察官指揮後，重裝破門查緝，現場10名工作人員全依賭博罪移送法辦，53名賭客則依社維法移送裁罰；桃園市長張善政獲悉消息直呼心情大好，也批地下賭場是影響桃園發展的老鼠屎，不容存在。

警方掌握，桃園區中正路某高級商辦大樓內有棋牌社經營百家樂賭場，為了招攬生意，現場除提供異國美食自助吧，還以抽獎國外旅遊作為噱頭，但想要進賭場卻不容易，除了大樓警衛和電梯樓層控管，還有賭場人員把關才能放行，因此23日搜索行動特別出動霹靂小組攻堅破門。

據悉，警方在賭場查獲10名工作人員和53名賭客，扣押價值3千萬元的籌碼，賭桌雖未查獲現金，但掌握到賭客與賭場間的金流匯兌，確認籌碼與現金是以1比1方式兌換，因此仍依賭博罪和違反社維法送辦。

警察局長吳坤旭表示，對於利用投機方式掩護非法、以招待噱頭吸引民眾涉賭的場所，是警方頭號掃蕩目標，期待透過持續深入查訪，能斬斷犯罪根源，淨化社會治安。

張善政25日到桃園分局表揚有功人員時指出，該賭場隱身在桃園的高級商辦大樓，不僅造成治安危害，也讓所謂的高級區域蒙上汙點。他表示，桃園發展順利蓬勃，最怕就是在發展過程中來一個這種「老鼠屎」，所以聽到賭場被迫，心裡非常高興。