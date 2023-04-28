清潔隊司機讓他丟垃圾免專用袋 省2萬多...2人貪汙被起訴

新北市吳姓男子承包板橋區橋中市場攤商廢棄物及廚餘清運，利用請板橋清潔隊員黃姓男子涼飲或檳榔之便，由黃協助清運時得未使用新北市專用垃圾袋，長達7個月，不法獲利兩萬餘元，案經清潔隊督導接獲檢舉追查發現，報請新北地檢署檢察官指揮法務部廉政署偵辦，日前依貪汙治罪條例之對主管事務圖利罪嫌起訴二人。

起訴指出，新北市環保局板橋清潔隊於2021年初接獲檢舉，指板橋清潔隊員黃男每次上班於表定收運線清運後，都會將垃圾車繞至板橋區僑中一街僑中市場，清運吳男手中未使用新北市專用垃圾袋垃圾數十包。

清潔隊督導暗中跟隨確認後報請新北地檢署檢察官指揮法務部廉政署偵辦，經查，綽號「阿三」吳男未領有廢棄物清除及處理許可文件，自2020年9月至2021年3月26日，以每次收費60元代價，承攬在僑中市場豬肉攤、自助餐業者、魚肉攤商三處攤商的廚餘及廢棄物清運。

吳男為節省購買垃圾專用袋的清潔費用支出，以免費提供涼飲或檳榔給清潔隊員黃男，只要是黃男上班，清運垃圾都可免用垃圾專用袋。廉政官員查出這七個月內，黃男共違規協助清運140天，依每次清運10袋75公升垃圾專袋，不法獲利為2萬6160元。