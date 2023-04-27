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涉外洩民眾個資 北市松山分局偵查佐10萬元交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市松山分局偵查佐謝宇清，涉嫌於2021年間，違法以警用電腦系統查詢特定民眾個資，外洩給民間友人黃秋芳。台北地檢署今指揮調查局航業調查處基隆調查站，依刑法洩密及違反個資法公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪嫌，搜索及約談謝、黃兩人，訊後兩人各以10萬、7萬元交保。

據了解，調查局航業調查處基隆調查站日前偵辦一起菸酒管理法案件時，自黃男查扣證物中，發現疑似有不肖員警外洩民眾個資，進而查出謝、黃兩人在前年3月間曾密集連絡，謝男並疑似以警用系統查詢民眾個資交付給黃男，因此報請北檢指揮，並由警政署政風室協助偵辦。

在調查局與警政署政風室聯手偵辦，北市及基隆市警局政風室協助調查下，檢調今天直接前往謝男住處執行搜索，並約談謝、黃二人，全案依刑法公務員洩漏國防以外秘密罪及個資法公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪嫌偵辦。

北市松山分局偵查佐謝宇清涉嫌違法外洩民眾個資給友人黃秋芳，兩人今遭檢調約談。記者曾原信／攝影
北市松山分局偵查佐謝宇清涉嫌違法外洩民眾個資給友人黃秋芳，兩人今遭檢調約談。記者曾原信／攝影

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