桃園去年國賠5件 件數六都最少、金額卻最高

羅姓女學生因路面突起摔成重傷，終身得靠人照顧，最高法院判決桃園市養工處賠償2536萬多元定讞。圖／聯合報系資料照片 法務部統計去年六都國賠償確定件數及金額，桃園市府國賠件數雖是六都最少，僅有5件，國賠金額卻是六都最高，多達2841萬7306元。多位議員昨質詢時要求市府除要加強工程品質和巡查，也要強化各局處執行公務的法治素養和訓練，減少民怨，更不能再發生民眾因此失去去生命的嚴重意外。

桃園市新聞處長羅楚東表示，導致國賠的意外令人遺憾，若牽涉到工程施工或完工後的管理、養護責任，市府須嚴肅以對，相關局處要落實過程中的每個環節，避免相同缺失再次發生。

桃園市議員徐其萬、謝美英、舒翠玲等人昨質詢法務局時指出，去年桃園市國賠件數只有5件六都最低，但是國賠金額卻是六都最高，打破紀錄，其中單一賠償羅姓女學生，就高達2536多萬元。

議員陳暐曄、楊家俍、錢龍也說，去年六都成立國賠的案件，台中市65件最高，其次為台南37件、台北32件、高雄15件、新北9件、桃園5件，金額超過2000萬元的還有台中、台北，高雄1681萬6000元，但是件數都比桃園高許多。

2536萬元國賠案為2018年11月21日下午，20歲女學生騎機車行經龍潭區時，路面出現長140公分、高6公分凸起，現場卻無防護措施或警告標示，導致女學生摔車頭部外傷併顱內血腫、肺炎併呼吸衰竭等嚴重傷害，造成終身無工作能力、無法勞動。最高法院判決養工處賠償2536萬多元定讞。