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陳致中判刑1年要入監 自由空氣剩幾天？發監流程看這邊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中，協助母親吳淑珍隱匿龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得，還透過海外帳戶洗錢，最高法院昨依洗錢罪判陳致中1年徒刑定讞，近期將入監，北檢囑託高雄地檢署執行，據了解，雄檢今下午已先分案，不過還得等法院卷宗送達，再由執行檢察官確認發監日寄發傳票，陳致中預計還有數日自由空氣。

全案是由台北地檢署偵查起訴，但陳致中戶籍、住居所地都在高雄，為了確保執行，昨天判決出爐後北檢已囑託高雄地檢署依法執行，據了解，今下午雄檢已依北檢囑託先行分案，不過還要等法院卷宗送達，由執行檢察官定發監日期，才會通知陳致中執行。

一名檢察官指出，執行前包含法院卷宗送達、分案最後再寄發傳票給受刑人，算入公文寄送往返的時間，等受刑人收到傳票後，才能再依照執行日期到地檢署報到，不是說判決確定就要馬上發監，目前沒有設下期限，有時最快可能1、2周執行，最晚可能預估1個月才會發監。

至於如何評估受刑人實際發監日期，檢察官則說，發監執行有許多考量，執行檢察官都會審酌，執行前，除了訊問人別外，也會考量家庭、身體狀況等因素，雖然是受刑人，但也得確保人權不受侵害。

昨最高法院宣判後，法院請檢方啟動防逃機制；不過，依據法務部「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」，適用要點的案件，為經法院判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑確定，陳致中僅判刑1年，不符合防逃要點的重罪。

但該要點也准許檢察官認為有確保執行必要時，可指揮警察機關派員對受刑人掌握動態，若根據掌握的觀察及動態結果，認為受刑人有逃匿之虞時，應即報請指揮的檢察官作適當處置。若有相當理由確認受刑人要逃亡，則可逕行拘提。

高雄市議員陳致中涉開設海外帳戶洗錢，最高法院26日依洗錢罪判刑1年。(本報資料照片)
高雄市議員陳致中涉開設海外帳戶洗錢，最高法院26日依洗錢罪判刑1年。(本報資料照片)

受刑人 檢察官 陳致中

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