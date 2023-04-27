林朝新遭判刑還登記參選鄉代 法院判當選無效

嘉義縣番路鄉民代表林朝新在徒刑未執行完畢前，依選罷法不得登記為候選人，卻登記參選當選，選委會去年底公告當選，嘉義地檢署以其違法提當選無效之訴，嘉義地院今天判林朝新當選無效。全案可上訴。

法院說，林朝新2022年8月31日登記參選第22屆番路鄉第2選區鄉民代表時，因犯公共危險罪，經法院判處徒刑2月確定，尚未執行，依公職人員選舉罷免法規定，不得登記為候選人，但林朝新仍登記參選，檢方以其資格不合，當選無效為由，提當選無效之訴。

林朝新抗辯說，選罷法侵害人民參政權違憲，請求法院停止審判聲請釋憲，他依法向縣選委會登記參選，經認定具候選人資格，經民意選舉當選，依誠信原則，當選應受法律保護。

合議庭認為，選罷法並非規定終身不得參選，雖經判刑確定，在登記參選時服刑完畢，仍可參選登記為候選人，無剝奪人民參權，對候選人資格限制，未逾越必要程度，因此林朝新請求停止審判，聲請釋憲，並無必要。