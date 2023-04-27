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航警X光機採購傳弊 業者、安檢隊長獲輕判緩刑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

航空警察局林姓安檢隊長與航保科陳姓警務正被控勾結安檢X光機蔡姓廠商，不僅涉嫌洩漏標案內容，還在採購驗收時放水，圖利業者7462萬餘元；林男3人雖認行為違法，但不算貪汙。案經桃園地院審理此案，林男今天被依洩漏國防以外秘密罪判刑2月、緩刑2年，蔡男被依行使偽造私文書罪判刑6月、緩刑3年，陳男則獲判無罪。全案可上訴。

檢方掌握，航警局2019年承辦「109年度電腦斷層掃描儀6部採購案」、「109年度固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」、「109年度桌上型爆裂物偵檢 儀6部增購案」， 及「110年度桃園機場第二航廈電腦斷層掃描儀輔助人力勞務外包採購案」有弊端。其中，陳員明知蔡男提供的儀器不符契約標準，卻讓蔡員持偽造的原廠說明書矇混過關，讓蔡員從中獲利，而林員則是洩漏相關標案資料，藉此獲得蔡男贊助自宅裝潢10萬元，因此依違反貪汙治罪條例相關罪章起訴。

不過，法院審理時，3人均否認貪污。陳男喊冤稱機器都是國際知名廠牌，因為過於信任廠商及疏忽，才沒發現證書有假。林男則稱擔心採購案流標才透露相關資訊，但他強調無從中獲利，自己並不知道蔡男贊助裝潢費。而蔡男則說儀器原廠拒絕將儀器調整符合標案規格才會造假，贊助林男裝潢費是出於朋友情誼，錢是直接拿給設計師，事先沒跟林男溝通，林男確實不知情。

法院認為，3人行為與檢方起訴法條有別，最後是以洩漏國防以外秘密罪判林男2月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，另須支付公庫5萬元。蔡男涉犯行使偽造私文書判刑6月，得易科罰金，緩刑5年，另須支付公庫30萬元。陳男則是無罪。

桃園地院審理航警X光機採購弊案，林姓安檢隊長與蔡姓廠商均獲緩刑，陳姓警務正則獲判無罪。記者陳俊智/攝影
桃園地院審理航警X光機採購弊案，林姓安檢隊長與蔡姓廠商均獲緩刑，陳姓警務正則獲判無罪。記者陳俊智/攝影

桃園機場 安檢 貪汙

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