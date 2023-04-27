亞昕爆內線交易 董座火速百萬交保稱誤觸法網
號稱「林口推案王」的上櫃營建商亞昕國際，董事長姚連地涉嫌在2020年11月間，公司公布一則土地交易的重大訊息時，於法定禁止交易期間內線交易，獲利10餘萬元。檢調今依依涉犯證券交易法內線交易罪，搜索、約談姚男及其數名親友，檢察官複訊僅半小時便諭知以100萬交保，姚男辦保離去時則表示，因自己不懂法律誤觸法網，會將不法所得全數繳回。
在移送進北檢複訊時，姚連地就表示願意向媒體說明，但當時正要停下腳步就被法警催促開庭為先。他辦保後大方受訪表示，自己因不懂法律，前年因亞昕跟佳穎間在北市敦化南路底有一筆土地關係人交易，他不知道那幾天不能夠買股票，於是與親友買了幾百張的股票，作為長期投資之用，因此誤觸了法網，當中獲利46萬多元（檢調估算10餘萬）自然要繳回，今天是累了一天，不好意思思造成各位的困擾。
檢調獲報，亞昕2020年11月底，曾公告以每坪550萬元處分一處北市大安區精華區250坪土地，交易金額達13.75億元，對象為亞昕關係企業佳穎精密企業，時任亞昕總經理也身為佳穎董事代表。
今年創立剛好滿30年的亞昕國際，早年有「林口推案王」的稱號，近年集團版圖從台灣發展到海外，特別是東南亞，並將觸角自不動產延伸至旅館、購物中心，在林口開出「亞昕福朋喜來登酒店」、「昕境廣場」。
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