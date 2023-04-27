快訊

獨／預告4月大規模開挖卻仍沒動靜？新竹棒球場最新狀況曝光

新北市立火化場收賄案檢方第3波約談 5員工交保

中央社／ 新北27日電

新北市立殯儀館火化場人員涉接受殯葬業賄賂案，檢方26日展開第3波約談行動，訊後依違反貪污治罪條例，諭令將疑收紅包的5名火化場員工各新台幣5萬元交保，7名殯葬業者請回。

新北地檢署今天表示，檢肅黑金專組持續調查今年1月偵辦的新北市立殯儀館員工收賄案，昨天指揮廉政署，持續約談5名殯儀館火化場員工及7名殯葬業者業。

檢方指出，這是第3波約談行動，案情與先前辦案的情節類似，多是火化場員工涉接收殯葬業紅包，以利於死者家屬處理往生告別、火化事宜。訊後依違反貪污治罪條例，諭令5名火化場員工各5萬元交保、7名殯葬業者請回。

新北市立殯儀館火化場員工涉收受殯葬業者紅包案，檢方指出，紅包金額為新台幣數百到數千元不等，檢警今年1月搜索，帶回火化場席姓班長、殯儀館臨時人員林男等13名公務員，以及12名殯葬業者等被告到案說明。

檢方表示，涉案員工長期接收紅包，並配合特定時辰入塔安置，優先火化及迅速、妥善、謹慎處理往生者火化及撿骨事宜。訊後聲押林姓火化場人員，諭令席姓班長新台幣20萬交保，其餘公務人員10萬元交保；法院最後裁定林姓火化場人員50萬元交保。

檢廉不久後發動第2波行動，約談火化場另外7名公務員到案，訊後有4人交保、3人請回。檢方指出，依照原有的偵辦線索，26日展開第3波行動。

紅包

延伸閱讀

7-ELEVEN攜手新北校園通、yoxi 點數生態圈前進校園

新北校園圍牆傾15度變危牆 教育局爭取700萬修繕

新北女子遭性侵報案後成浮屍 檢聲押犯嫌獲准

新北清潔隊員夜點費 113年起調升5成增至120元

相關新聞

「60萬買一條人命很划算了」 北市刑警栽槍恐嚇又洩密二審仍重判

時任台北市警局信義分局偵查佐朱定邦、扶修明被控為求辦案績效，前後栽贓槍枝、教唆少年「大口吸毒」，朱又捲入經營賭場抽頭、勾...

傳產公司資遣員工挨罰 行政訴訟少一動作資金險凍結

桃園一家傳產中小型企業因積欠離職員工資遣費22萬餘元，遭桃園市勞動檢查處裁罰30萬元。業者雖對裁罰結果不服，想循法律途徑...

中度智障遭控竊盜要求見律師 警未照做、案子無罪

桃園一名領有中度智能障礙手冊的簡姓男子，去年12月因超商店員指控竊取櫃台捐款箱零錢被扭送警局。警詢時，他雖表明身心狀況需...

環保署通過桃機第三跑道二階環評 居民不滿提行政訴訟今被駁回

行政院環境保護署通過桃園機場第三跑道第二階段環境影響評估審查，21名居民不服提訴願被駁回，提行政訴訟救濟，請求法院撤銷處...

吃定牢飯！ 陳致中沉寂一天發聲：為人子者為母受罪責無怨悔

前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中沉寂一天，今天下午突發出聲明，表示「昨夜是致中出生44年來最漫長的一夜」，陳致中說，收...

前經理反控董座施崇棠誣告 華碩律師發聲明反擊

PC品牌大廠華碩（2357）前運籌管理部經理龔介平提告華碩董事長施崇棠等3人誣告、偽證罪，對此，王志超法律事務所謹代本所...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦