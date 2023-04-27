新北市立火化場收賄案檢方第3波約談 5員工交保

新北市立殯儀館火化場人員涉接受殯葬業賄賂案，檢方26日展開第3波約談行動，訊後依違反貪污治罪條例，諭令將疑收紅包的5名火化場員工各新台幣5萬元交保，7名殯葬業者請回。

新北地檢署今天表示，檢肅黑金專組持續調查今年1月偵辦的新北市立殯儀館員工收賄案，昨天指揮廉政署，持續約談5名殯儀館火化場員工及7名殯葬業者業。

檢方指出，這是第3波約談行動，案情與先前辦案的情節類似，多是火化場員工涉接收殯葬業紅包，以利於死者家屬處理往生告別、火化事宜。訊後依違反貪污治罪條例，諭令5名火化場員工各5萬元交保、7名殯葬業者請回。

新北市立殯儀館火化場員工涉收受殯葬業者紅包案，檢方指出，紅包金額為新台幣數百到數千元不等，檢警今年1月搜索，帶回火化場席姓班長、殯儀館臨時人員林男等13名公務員，以及12名殯葬業者等被告到案說明。

檢方表示，涉案員工長期接收紅包，並配合特定時辰入塔安置，優先火化及迅速、妥善、謹慎處理往生者火化及撿骨事宜。訊後聲押林姓火化場人員，諭令席姓班長新台幣20萬交保，其餘公務人員10萬元交保；法院最後裁定林姓火化場人員50萬元交保。

檢廉不久後發動第2波行動，約談火化場另外7名公務員到案，訊後有4人交保、3人請回。檢方指出，依照原有的偵辦線索，26日展開第3波行動。