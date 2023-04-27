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傳產公司資遣員工挨罰 行政訴訟少一動作資金險凍結

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一家傳產中小型企業因積欠離職員工資遣費22萬餘元，遭桃園市勞動檢查處裁罰30萬元。業者雖對裁罰結果不服，想循法律途徑爭取權益，但少做一個動作，公司資產差點被查封，險陷資金周轉不靈窘境，最後繳清罰金才解套。

據悉，該傳產公司位於楊梅，從事塑膠PVC相關產品生產，前年2月因一名工作10年的鄭姓員工訂單有虧損，加上鄭員與主管有摩擦，就將他資遣，但未給付資遣費，雙方還為此對簿公堂，法院最後判公司須給付22萬餘元資遣費；該公司雖然敗訴，但遲未給付資遣費。勞檢處查出此情開罰30萬元，公司仍未繳納，因此被移送行政執行署強制執行。

桃園分署指出，該公司積欠罰鍰30萬元約莫半年，遲未繳納，被執行官扣押財產及銀行帳戶存款，公司資金周轉出問題，才察覺事態嚴重，旋即匯款繳納。該公司資本額約莫千萬元，並非沒錢，不願第一時間繳納的原因是對於裁罰有不服，還想循司法途徑爭取權益，但因為沒有向法院聲請停止執行案件，才會面臨強制執行局面。

桃園分署表示，民眾或業者對於政府機關行政裁罰若有不服或疑義，應於收到罰款通知30日內提出訴願，如果對訴願結果不服，應於收到訴願決定書2個月內提出行政訴訟，同時也要聲請停止執行，才能避免陷入對自己不利的窘境。

桃園一間傳產中小型企業積欠勞檢處罰款被移送執行署桃園分署，雖對裁罰結果不服，也想循法律途徑爭權益，但因為沒有向法院聲請停止執行，險害公司資金被查封凍結，最後繳清罰金才解套。記者陳俊智／翻攝
桃園一間傳產中小型企業積欠勞檢處罰款被移送執行署桃園分署，雖對裁罰結果不服，也想循法律途徑爭權益，但因為沒有向法院聲請停止執行，險害公司資金被查封凍結，最後繳清罰金才解套。記者陳俊智／翻攝

資遣 桃園 司法

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