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「60萬買一條人命很划算了」 北市刑警栽槍恐嚇又洩密二審仍重判

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

時任台北市警局信義分局偵查佐朱定邦、扶修明被控為求辦案績效，前後栽贓槍枝、教唆少年「大口吸毒」，朱又捲入經營賭場抽頭、勾結暴力討債恐嚇，一審依貪汙等罪判朱11年10月；案件上訴，台灣高等法院改依公務員登載不實、不違背職務期約收賄罪判朱各1年10月、9年徒刑；另依恐嚇取財、公務員洩密罪各判6月、5月徒刑，得易科罰金定讞。

扶修明一審獲判無罪，高院今駁回上訴，維持一審判決，仍判無罪。

高院指出，朱定邦是時任信義分局偵查隊偵查佐，2017年8月16日他和同仁一起到桃園查緝陳姓男子持有槍彈犯行，明知沒有檢舉人提供情資，事後卻假造陳女友是檢舉人的筆錄。

朱定邦2017年3月9日接獲來電，對方表示友人涉嫌詐賭被賭場人員留置，希望他到場查緝，藉此解救友人，他開口問「有何好處」並和對方協議拿10萬元紅包，最終未能得逞。

朱定邦得知吳姓男子賭博獲利頗多，且吳也和自己的3名友人有嫌隙，他先透過友人邀約吳出面談判，其他人在外徘徊，朱向吳稱「人家外面3台車要抓你，今天沒有我在場你就被帶走了，60萬買一條人命很划算了」，吳心生恐懼，陸續交付31萬元給朱。

過程中，吳的叔叔表示想幫吳付款，朱定邦2017年2月28日擅自登陸警政系統，查詢吳的叔叔的年級、前科等資料，再告知友人。

高院依公務員登載不實、不違背職務期約收賄罪判朱各1年10月、9年徒刑，可上訴；另恐嚇取財、公務員洩密罪各判6月、5月徒刑，得易科罰金，此部分不得上訴三審而定讞。

檢方起訴，朱定邦2016年8月找來2名友人假意向台北中正二分局檢舉，指稱桃園某百家樂賭場內藏有槍械，當天搜索時由扶修明偷將1把改造手槍放在屋內冰箱上，讓警方查獲。

檢方指控朱定邦、扶修明2017年4月間，以「要請檢察官撤銷林姓男子的假釋」為由，教唆林找來2名少年吸食K他命香菸，交代少年務必「大口施用」尿液才驗的出來，謊稱可以請檢察官幫忙銷案，2人再佯裝臨檢逮少年。

高院認為，因證人說法前後歧異，且和勘驗員警搜索現場的密錄器影像不符，認為罪證不足，此部分朱定邦、扶修明皆無罪。

警察示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
警察示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

公務員 恐嚇 賭場

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