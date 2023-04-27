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判刑1年將入監 陳致中發聲明：永不會被擊倒

中央社／ 高雄27日電

高雄市議員陳致中。圖／聯合報系資料照片
高雄市議員陳致中。圖／聯合報系資料照片
纏訟多年的扁家洗錢案，最高法院認定高雄市議員陳致中有主觀洗錢犯意，判刑1年定讞；陳致中今天發聲明表示，很難相信一切工作與努力被迫戛然而止，但即使傷痕累累，他永不會被擊倒。

陳致中今天發布聲明表示，如果說昨天是最長的一日，昨夜毫無疑問也是他出生44年來最漫長的一夜；昨天收到消息約是下午3時55分，當時他正在跟助理討論明天的部門質詢，一邊還忙著打電話處理選民服務，很難相信整個服務團隊一切工作與努力必須被迫在那一秒鐘戛然而止。

陳致中說，尼采曾說「受苦的人沒有悲觀的權利」，這是他從小到大很喜歡的一句話，但他不知道這次的磨難能否再次適用，「但我已身在懸崖一線，我找不到悲觀流淚的選擇」。

他說，從政的人都有心理準備，選戰有勝有敗、有落有起，他有幸受選民託付當選3屆高雄市議員，卻難竟全功，12年前中斷一次，12年後劇本重演，付出代價比他所想像的總和更加嚴峻，但他自忖無愧選區鄉親們。

陳致中說，即使他離開位置，服務處不會熄燈，也堅信努力不會被抹煞，他的心永遠與大家緊緊相繫，「將殘的燈火永不熄滅、壓傷的蘆葦永不折斷」，即使傷痕累累，他永不會被擊倒。

他並表示，母親吳淑珍對官司無辜牽連下一代感到非常自責；但如果是老天旨意，如果是宿命安排，17年前的事情，為人子者為母受罪責，他心甘情願，沒有怨悔，這或許是回報養育之恩唯一的方式。

他並引述昨晚友人傳給他的一段話「鴨仔落水身就浮，瘦瘦水牛三擔骨，雨過總會再天晴，太陽終有再起時」，感謝大家的關心鼓勵，雪中送炭，恩情永銘，「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無情」。

陳致中的父親、前總統陳水扁今天也在通訊軟體Line官方群組發圖文表示：「哀莫大於心死」，吐露心聲。

陳致中 高雄市 議員

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