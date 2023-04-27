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新北女子遭性侵報案後成浮屍 檢聲押犯嫌獲准

中央社／ 新北27日電

新北女子18日報案遭性侵後，遺體22日在淡水河畔被發現；三重警方今天表示，25日循線查緝洪姓男子到案，詢後依妨害性自主、妨害秘密等罪嫌移送。檢方說，已聲押洪嫌獲准。

新北市三重警方表示，22日下午4時許獲報，民眾在淡水河畔、三重區環河北路堤外自行車道附近，發現一具浮屍在河岸邊。鑑識小組赴現場勘驗，查無明顯外傷。

警方調查，死者為23歲女子，曾經在18日至三重警分局報案稱遭性侵。偵查隊立即派女警陪同至醫院驗傷後製作筆錄。

警方說，女子的母親向警方表示，女兒在報案遭性侵後，曾透露輕生念頭，19日晚間與女兒最後一次聯繫，之後因無法通聯才通報緊急協尋失蹤人口，未料22日發現遺體。

警方說，女子遺體被發現後，製作家屬及發現者筆錄，其母親對女兒死亡無意見，全案報請新北地方檢察署相驗。

警方說，專案人員25日循線將洪姓嫌疑人查緝到案，洪嫌否認犯案，全案詢後依妨害性自主、妨害秘密、恐嚇、傷害等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

新北檢今天表示，洪嫌於26日被解送新北地檢署，檢察官認為被告涉嫌妨害性自主、恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡湮滅證據之虞，聲請羈押禁見獲准。

檢方說，已在23日相驗死者遺體，預定28日解剖，釐清死亡原因等事項。

淡水河

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