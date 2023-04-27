中度智障遭控竊盜要求見律師 警未照做、案子無罪

桃園一名領有中度智能障礙手冊的簡姓男子，去年12月因超商店員指控竊取櫃台捐款箱零錢被扭送警局。警詢時，他雖表明身心狀況需要律師協助並聲請提審，但員警未理會其需求，只讓他休息一晚，隔天一早照樣做筆錄；桃園地院審理此案，認定員警辦案方式違法，今天判簡男無罪。全案可上訴。

警方調查，簡男有多項竊盜前科，犯行多是順手牽羊，偷別人放在球場邊的隨身物品或宮廟供桌祭品，也有對彩券行和超商愛心捐款箱下手的紀錄。去年12月6日晚間，簡男被桃園火車站附近的超商店員指控對捐款箱下手，取走金額不詳的零錢，因此進了警局。

審理時，簡男表示自己有中度智能障礙，病症發作時，會不知道自己做了哪些事，請法官依法判決。

法院發現，簡男領有中度智能障礙手冊，依法須有輔佐人陪同做筆錄，但他向 員警表明自身狀況、要求律師協助及聲請提審時，員警竟置若罔聞，甚至隔天一早做筆錄時還說「你暫時不需要申請法扶喔，到時候開庭再給你、再申請喔」等語，調查程序明顯違反刑事訴訟法。