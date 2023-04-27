聽新聞
test
0:00 / 0:00
中度智障遭控竊盜要求見律師 警未照做、案子無罪
桃園一名領有中度智能障礙手冊的簡姓男子，去年12月因超商店員指控竊取櫃台捐款箱零錢被扭送警局。警詢時，他雖表明身心狀況需要律師協助並聲請提審，但員警未理會其需求，只讓他休息一晚，隔天一早照樣做筆錄；桃園地院審理此案，認定員警辦案方式違法，今天判簡男無罪。全案可上訴。
警方調查，簡男有多項竊盜前科，犯行多是順手牽羊，偷別人放在球場邊的隨身物品或宮廟供桌祭品，也有對彩券行和超商愛心捐款箱下手的紀錄。去年12月6日晚間，簡男被桃園火車站附近的超商店員指控對捐款箱下手，取走金額不詳的零錢，因此進了警局。
審理時，簡男表示自己有中度智能障礙，病症發作時，會不知道自己做了哪些事，請法官依法判決。
法院發現，簡男領有中度智能障礙手冊，依法須有輔佐人陪同做筆錄，但他向 員警表明自身狀況、要求律師協助及聲請提審時，員警竟置若罔聞，甚至隔天一早做筆錄時還說「你暫時不需要申請法扶喔，到時候開庭再給你、再申請喔」等語，調查程序明顯違反刑事訴訟法。
法院認為，員警製作筆錄過程明顯違法，影響簡男權益重大，雖然筆錄記載簡男自承犯罪，但內容是以不正當方式取得，自然不能作為證據。員警雖提出超商店員證詞及監視器畫面，但監視器只拍到簡男碰觸零錢箱，未拍到行竊過程，而超商店員做筆錄時未錄音，難以確保證詞的合理性及正當性。全案因無其他積極證據可證明簡男犯罪，因此諭知無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言