快訊

地牛翻身！下午4點15分花蓮規模4.1地震 最大震度3級

一公斤大麻的死刑：新加坡絞殺運毒犯的司法不正義？

羽球亞錦賽／對手第二局只拿6分！戴資穎成首位晉級8強台將

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中度智障遭控竊盜要求見律師 警未照做、案子無罪

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名領有中度智能障礙手冊的簡姓男子，去年12月因超商店員指控竊取櫃台捐款箱零錢被扭送警局。警詢時，他雖表明身心狀況需要律師協助並聲請提審，但員警未理會其需求，只讓他休息一晚，隔天一早照樣做筆錄；桃園地院審理此案，認定員警辦案方式違法，今天判簡男無罪。全案可上訴。

警方調查，簡男有多項竊盜前科，犯行多是順手牽羊，偷別人放在球場邊的隨身物品或宮廟供桌祭品，也有對彩券行和超商愛心捐款箱下手的紀錄。去年12月6日晚間，簡男被桃園火車站附近的超商店員指控對捐款箱下手，取走金額不詳的零錢，因此進了警局。

審理時，簡男表示自己有中度智能障礙，病症發作時，會不知道自己做了哪些事，請法官依法判決。

法院發現，簡男領有中度智能障礙手冊，依法須有輔佐人陪同做筆錄，但他向 員警表明自身狀況、要求律師協助及聲請提審時，員警竟置若罔聞，甚至隔天一早做筆錄時還說「你暫時不需要申請法扶喔，到時候開庭再給你、再申請喔」等語，調查程序明顯違反刑事訴訟法。

法院認為，員警製作筆錄過程明顯違法，影響簡男權益重大，雖然筆錄記載簡男自承犯罪，但內容是以不正當方式取得，自然不能作為證據。員警雖提出超商店員證詞及監視器畫面，但監視器只拍到簡男碰觸零錢箱，未拍到行竊過程，而超商店員做筆錄時未錄音，難以確保證詞的合理性及正當性。全案因無其他積極證據可證明簡男犯罪，因此諭知無罪。

桃園一名領有中度智能障礙手冊的簡姓男子，去年12月因超商店員指控竊取櫃台捐款箱零錢被扭送警局，他要求律師陪同做筆錄並聲請提審，但員警未照做，案子最後被桃園地院判無罪。示意圖／Ingimage
桃園一名領有中度智能障礙手冊的簡姓男子，去年12月因超商店員指控竊取櫃台捐款箱零錢被扭送警局，他要求律師陪同做筆錄並聲請提審，但員警未照做，案子最後被桃園地院判無罪。示意圖／Ingimage

超商 捐款 桃園

延伸閱讀

遭控缺席議會理由荒腔走板 許淑華反擊徐巧芯簽到後不見人影　

遭控桃園棒球場出包 鄭文燦：張善政團隊別抹黑

男星片場開槍打死人遭控殺人 審訊兩周前罪名突然撤銷

台大醫院內拍片遭控「只想當網紅」 女實習生怒告男醫師結果出爐

相關新聞

吃定牢飯！ 陳致中沉寂一天發聲：為人子者為母受罪責無怨悔

前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中沉寂一天，今天下午突發出聲明，表示「昨夜是致中出生44年來最漫長的一夜」，陳致中說，收...

前經理反控董座施崇棠誣告 華碩律師發聲明反擊

PC品牌大廠華碩（2357）前運籌管理部經理龔介平提告華碩董事長施崇棠等3人誣告、偽證罪，對此，王志超法律事務所謹代本所...

中度智障遭控竊盜要求見律師 警未照做、案子無罪

桃園一名領有中度智能障礙手冊的簡姓男子，去年12月因超商店員指控竊取櫃台捐款箱零錢被扭送警局。警詢時，他雖表明身心狀況需...

萇記泰安賣過期發霉長蟲蛋 老闆父子二審加重判刑理由出爐

萇記泰安蛋品公司將過期蛋重新打印日期銷售，把發霉、長蟲蛋打成蛋液賣出，全聯、家樂福、乖乖等公司受害提告，負責人李春明辯稱...

環保署通過桃機第三跑道二階環評 居民不滿提行政訴訟今被駁回

行政院環境保護署通過桃園機場第三跑道第二階段環境影響評估審查，21名居民不服提訴願被駁回，提行政訴訟救濟，請求法院撤銷處...

陸企華勤在台挖人才接華碩、宏碁、ＨP筆電訂單 2負責人被起訴

大陸ODM大廠華勤公司，在台設立分公司啟晟、凌昇2家科技公司，45歲華勤總監張金水，擔任兩家公司實際負責人，華勤先開發台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦