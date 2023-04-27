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台中未婚女網咖產子涉殺男嬰起訴 將由國民法官審理

中央社／ 台中27日電

台中市潘姓女子今年1月間在一家網咖產下一名男嬰，並將男嬰遺體塞入垃圾袋，潘女遭到場警方逮捕；檢方認定潘女涉嫌殺害男嬰，今天依殺人罪嫌將她起訴，將由台中地院國民法官審理。

檢警查出，24歲潘女未婚，今年1月3日凌晨在網咖包廂內產下一名男嬰，她將男嬰遺體與胎盤、臍帶裝入塑膠袋，因身體不適打電話給友人，潘女友人到場發現男嬰死亡，勸說潘女打電話報案。

台中市警察局第一分局繼中派出所獲報後，派員前往現場處理，警方在潘女背包內，發現裝有男嬰遺體的塑膠袋，員警並通報救護車到場將潘女送醫。

潘女經就醫治療後無大礙，全案經檢方複訊後，認定她涉犯殺人罪嫌重大，向台中地院聲請羈押禁見獲准；男嬰遺體經法醫相驗解剖後，認定男嬰遭掐脖、悶住口鼻等行為致死。

全案經檢方偵辦後，今天依殺人罪嫌將潘女起訴，將由台中地院國民法官審理。

國民法官 殺人 台中市

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